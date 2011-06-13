به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فدراسیون جودو در اوج مشکلات مالی قرار دارد ولی مسئولان موفق شدند تا به هر طریقی است شرایط اعزام دو تیم را به برزیل و کره جنوبی فراهم کنند.

در روزهای گذشته خبر احتمال لغو سفر جوانان به کره جنوبی باعث کمرنگ شدن انگیزه در بین اعضای این تیم شده بود که روز گذشته پس از تهیه بلیط و قطعی شدن موجی از شادی باعث رونق گرفتن تمرینات شد.

تیم جودو جوانان که خود را آماده حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا می کند چهارشنبه شب راهی دوحه خواهد شد تا پس از آن به سئوال رفته و از آنجا با اتوبوس فاصله سئول تا دانشگاه "یونگ این" را طی کند. این دانشگاه مرکز علمی جودوست و هر ساله میزبان تورنمنت های سطح بالایی است.

محرمی ، فکری، ملک محمدی، خطیری، جلالیان، رفیعی، نصیرپور و قجر ترکیب تیم جوانان را در سفر به کره جنوبی تشکیل می دهند که با هدایت زاعیان و منصوری 28 و 29 خردادماه به روی تاتامی خواهند رفت.

ملی جودو جوانان ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا می کند. رقابتهای بین المللی کره‌جنوبی که در دانشگاه "یونگ این" برگزار خواهد شد به عنوان یک میدان تدارکاتی برای این تیم مدنظر قرار گرفت.

اما تیم بزرگسالان هم با هدایت جیرو روز چهارشنبه راهی برزیل می شود. این اولین تجربه تیم ملی با یک مربی خارجی است. هر چند او تها چند روز است که کار خود را با جودو ایران آغاز کرده و نمی توان با این دو تورنمنت عیار کار او را سنجید.

رقابت های گرند اسلم ریو یکی از پنج گرند اسلم بزرگ سال است که با حضور 404 جودوکار از 57 کشور جهان به مدت دو روز در "ریو دو ژانیرو"ی برزیل برگزار خواهد شد. در فاصله یک هفته بعد از این مسابقات هم جام جهانی "سائوپائولو" برگزار می شود.

تیم چهار نفره ایران را در وزن 60- کیلوگرم آرش میراسماعیلی ، در وزن 73- کیلوگرم علی معلومات ، در وزن 81- کیلوگرم امیرقاسمی نژاد و در وزن 100+ کیلوگرم محمد رضا رودکی تشکیل می دهد که صبح چهارشنبه راهی دبی شده و از آنجا به "ریو" می رود.