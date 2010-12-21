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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۰

20 گروه بر ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز نظارت می کنند

20 گروه بر ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز نظارت می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان گفت: 20 گروه ثابت و سیار بر نحوه عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی اهواز همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نظارت دقیق خواهند کرد.

شاپور رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: 20 تیم ثابت و سیار شامل نمایندگان سازمان تاکسیرانی، راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی بر عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی نظارت دارند.

عضو ستاد هدفمند سازی یارانه های استان خوزستان به استقرار 13 تیم ثابت در شهر اهواز در میدان چهارشیر، فلکه دوم کیانپارس، دانشگاه چمران، چهارراه نادری، بلوار شهید فهمیده، سه راه‌آزادگان، چهارراه امام، سه راه خرمشهر، میدان ساعت، فلکه پاداد، میدان شهدا، میدان شهید چمران، سه راه تپه و دانشگاه آزاد اشاره کرد.

رستمی تعداد مسافربرهای عمومی را در استان 20 هزار دستگاه عنوان کرد و افزود: 77 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی استان تا هفته آینده اضافه خواهند شد.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان ابراز امیدواری کرد که زمان انتظار اتوبوسهای عمومی در استان خوزستان 10 تا 15 دقیقه کاهش یابد.
کد مطلب 1214153

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