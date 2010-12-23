به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با حضور 12 تیم برتر کشور، چند تیم از استان مازندران و تیمهای گرجستان و ارمنستان در رشته کشتی آزاد و در رده سنی جوانان از امروز پنجشنبه در بهشهر آغاز شد.
علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان نیز که به تازگی حکم خود را دریافت کرده است، برای نظارت بر این رقابتها و شناسایی نفرات نخبه در سالن شهید هاشمینژاد بهشهر حضور دارد.
به نفرات اول تا سوم رقابتهای جام شهید هاشمی نژاد که روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار می شود، به ترتیب 400 ، 300 و 150 دلار و به تیمهای اول تا سوم نیز به ترتیب 500، 300 و 200 دلار جایزه تعلق می گیرد.
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