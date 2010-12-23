به گزارش خبرنگار مهر، سامان طهماسبی فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم کشورمان و دارنده دو مدال برنز جهان، سال پیش تصمیم گرفت بدلیل مشکلات مالی برای آذربایجانی‌ها کشتی بگیرد و در رقابت‌های جهانی مسکو نیز برای تیم ملی این کشور به میدان رفت.

طهماسبی قصد دارد در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی برای تیم گاز کرمانشاه به میدان برود، البته هنوز معلوم نیست این کشتی گیر که همچنان برای آذری ها کشتی می گیرد سهمیه خارجی محسوب می شود یا داخلی.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور چهار تیم از دهه دوم دی‌ماه آغاز خواهد شد.

