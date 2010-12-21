روش بهینه سرمایش هوای ورودی توربینهای گازی راه اندازی شد

فاطمه خبازی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: با وجود مزایای فراوانی که توربینهای گازی دارند، تغییرات شرایط محیطی از جمله دما، فشار و رطوبت بر عملکرد آنها تاثیر زیادی دارد و طبق تحقیقات به عمل آمده به طور متوسط به ازای هر یک درجه سانتیگراد افزایش دمای هوای محیط نیم تا یک درصد توان خروجی کاهش می یابد.



وی اضافه کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار گرم در آبادان، توان تولیدی توربینهای گازی نیروگاه به ویژه در اوج گرما که همزمان با پیک مصرف انرژی است کاهش چشمگیری می یابد بنابراین آمار تولیدی واحدهای این نیروگاه نشان می دهد توان خروجی هر واحد گازی در اوج گرما به حدود 94 مگاوات می رسد که نسبت به شرایط استاندارد بیش از 29 مگاوات افت دارد به همین علت ضرورت داشت راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه می شد.

خبازی پور تصریح کرد: در این پروژه در ابتدا وضعیت عملکرد توربینهای نیروگاه بررسی و سپس انواع روشهای خنک کاری مقایسه شده که با توجه به اهمیت پارامترهای مختلف (از جمله میزان افزایش انرژی یا مدت زمان بازگشت سرمایه ) انتخابهای متفاوتی وجود دارد.

وی ادامه داد: پس از آن، عملکرد توربین گازی شبیه سازی و تحلیل شده و در پایان روشهای مختلف خنک کاری به صورت فنی و اقتصادی مقایسه شده است.

رئیس گروه تحقیقات برق منطقه ای خوزستان با اشاره به نتایج کسب شده اظهار داشت: با توجه به بررسیهای انجام گرفته، اولویتهای به کارگیری روشهای خنک کاری هوای ورودی به منظور بهبود عملکرد و افزایش توان تولیدی نیروگاه های آبادان شامل سیستم تبخیری فاگ، سیستم تبخیری مدیا و سیستم تبرید جذبی آب - آمونیاک هستند.

وی گفت: با استفاده از سیستم تبخیری فاگ در هفت ماه گرم سال بیش از 51 هزار مگاوات ساعت افزایش انرژی تولیدی فراهم می شود و در سیستم تبخیری مدیا، انرژی تولیدی را 46 هزار مگاوات ساعت افزایش می دهد.

خبازی پور افزود: بر اساس محاسبات صورت گرفته افت توان تولیدی در نیروگاه آبادان 110 مگاوات است و برای جبران این کاهش توان یا باید یک واحد جدید با هزینه ی 80 میلیون دلار، نصب و راه اندازی شود و یا از روشهای سرمایش هوای ورودی استفاده شود که هزینه آن یک چهارم است که نشان دهنده اهمیت بالای سرمایش هوای ورودی است که با در نظر گرفتن هزینه های سیستمهای مختلف و حداکثر توان تولیدی قابل قبول، سیستم تبخیری فاگ بهترین نوع سرمایش به شمار می رود.