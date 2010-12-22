پروژه " سیستمهای برداشت اطلاعات و دیتا " در نیروگاه لوشان اجرا شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی پروژه کسب اطلاعات نیروگاه لوشان که یک نوع قرارداد برای اجرا، نصب و راه اندازی سیستمهای برداشت اطلاعات و دیتا از روی اجزای سخت افزاری نیروگاه که پس از خواندن، انتقال و تحلیل اطلاعات، آنها را برای سیستمهای نرم افزاری اتاق فرمان نیروگاه ارسال می کند، بوده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه برای اجرای این پروژه یک میلیارد و550 میلیون ریال هزینه شده است، اظهارداشت: این سیستم امکان دسترسی به وضعیت و کارایی هر یک از تجهیزات هنگامی که زیر بار قرار دارند را فراهم می کند.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان همچنین با اشاره به پروژه سرمایه گذاری نیروگاه لوشان گفت: این پروژه شامل قراردادهای خرید یک دستگاه هیتر فشارقوی پنج، تعویض سیستم تحریک واحد دو بخار(AVR ) نیروگاه لوشان، تعویض لوله های آتش نشانی و آب خنک کن ثانویه با دو میلیارد و 359 میلیون ریال هزینه به اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: نیروگاه 360 مگاواتی لوشان دارای دو واحد بخش گاز با ظرفیت اسمی 120 مگاوات و دو واحد بخش بخار با ظرفیت اسمی 240 مگاوات بوده و در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین واقع شده است.