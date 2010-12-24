محمدحسن محبی، سرمربی تیم کشتی آزاد ذوب آهن کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از چند فصل حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی با نام تیم پالایش و پخش کرمانشاه با مساعدت مسئولان شرکت ذوب آهن کرمانشاه زمینه حضور دوباره ما در لیگ فراهم شد.

دارنده مدال نقره جهان ادامه داد: با توجه به کشتی گیران توانمند بومی که در اختیار داریم، تاکنون هیچ کشتی گیری را از سایر استان‌ها جذب نکرده‌ایم اما هرگاه احساس کنیم در وزنی دچار ضعف هستیم حتما از سایر استان‌ها نیز کشتی گیر جذب خواهیم کرد.

وی در مورد جذب کشتی گیران خارجی در تیم تصریح کرد: جذب کشتی گیران خارجی بستگی به نوع عملکرد نفرات و نتیجه گیری تیم در دور رفت دارد اما آنچه مسلم است تا قبل از آغاز دور برگشت هیچ کشتی گیر خارجی به تیم اضافه نخواهد شد.

محبی با اشاره به سایر اعضای کادر فنی تیم کشتی ذوب آهن کرمانشاه گفت: قصد داریم در طول رقابت‌ها از دانش و تجربیات محمد طلایی قهرمان اسبق جهان نیز به عنوان یکی از اعضای کادرفنی استفاده کنیم.

وی درخصوص کشتی گیرانی که این تیم جذب کرده است، اظهار داشت: از جمله نفراتی که حضورشان در تیم ذوب آهن کرمانشاه قطعی شده است می توان به سعید امیری، احسان امیری، جعفر دلیری، عرفان امیری و محسن رضایی اشاره کرد.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به نفرات با انگیزه‌ای که در اختیار داریم به طور یقین در بین چهار تیم برتر لیگ خواهیم بود و در نبرد با تیم‌های نفت تهران و صنایع و معادن همدان می توانیم جزو دو تیم برتر گروه اول باشیم.

رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد از روز 6 دی‌ماه و با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی آغاز می شود.