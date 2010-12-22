به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار روز پنجشنبه برابر ذوب آهن اصفهان آماده می کنند عصر امروز چهارشنبه در محل اردوی شبانه روزی نشستی را با حضور سرپرست این باشگاه برگزار کردند.

در این نشست ابتدا پرویز مظلومی دقایقی برای بازیکنان استقلال صحبت کرد و سپس علی فتح الله زاده از بازیکنان خواست مشکلاتشان را با او در میان بگذارند. سرپرست آبی پوشان پس از شنیدن صحبت های بازیکنان به آنها قول داد مشکلاتشان را بزودی حل کند.

بازیکنان استقلال نیز در پایان این نشست به علی فتح الله زاده قول دادند در دیدار با ذوب آهن با ارائه فوتبالی زیبا و تماشاگر پسند سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان در هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر ساعت 16:15 دقیقه روز پنجشنبه دوم دیماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.