346 روستای کهگیلویه و بویراحمد منتظر برق رسانی هستند

حسین نامی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: هم اکنون تعداد 572 روستای زیر 20 خانوار در این استان از نعمت برق برخوردار هستند.

وی بیان کرد: همچنین یک هزار و 57 روستای بالای 20 خانوار در کهگیلویه و بویراحمد پس از انقلاب تاکنون برق دار شدند.

مدیر برق روستایی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: قبل از انقلاب در این استان تنها 30 روستا برق داشتند اما اکنون یک هزار و 647 روستا از روشنایی برق برخوردار شده اند و خدمات روشنایی معابر نیز متناسب با این روستاها صورت گرفته است.

وی پراکندگی و سکونت اهالی روستاها براساس خرده مالکی و عشیره ای، اقلیم شکننده مناطق، صعب العبور بودن و نبود جاده دسترسی را از مهمترین مشکلات برق رسانی به روستاهای این استان عنوان کرد.

35 روستا تا پایان سال برق دار می شوند

نامی آذر همچنین از در دست اجرا بودن برق رسانی به 35 روستای این استان طی سال جاری خبر داد.

وی عنوان کرد: مجموع اعتبار پیش بینی شده برای برق رسانی به این روستاها مبلغ 19 میلیارد و 132 میلیون ریال است.

مدیر برق روستایی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: از 35 روستای در حال برق رسانی 12روستا در شهرستان کهگیلویه، هفت روستا در گچساران، 11 روستا در بویراحمد، چهار روستا در "بهمئی" و یک روستا در "دنا" قرار دارد.

وی تعداد خانوارهای بهره بردار از شبکه های برق این روستاها را 382 خانوار عنوان کرد و اظهار داشت: حدود دو هزار و 200 نفر در این روستاها سکونت دارند.