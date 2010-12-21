به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها دوم و سوم دیماه به میزبانی هیئت دوچرخهسواری استان خراسان رضوی و با همکاری هیئت دوچرخهسواری کارگران استان برگزار خواهد شد.
رقابتهای جایزه بزرگ دوچرخهسواری تحت عنوان ارج نهادن به بزرگان صنعت خراسان رضوی همچون عبدالله طالعی فاز در موارد 50 کیلومتر استقامت کوهستان، 4 کیلومتر دور حذفی و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار میشود.
برنامه این دیدارها بدین ترتیب است:
پنجشنبه دوم دی ماه: ساعت 9 صبح رقابتهای استقامت در مسیر ابتدای جاده کلات- سینمای بهمن
جمعه سوم دی ماه: ساعت 9 صبح رقابتهای دور حذفی در مسیر بلوار خیام شهرستان مشهد
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