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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اسکان اضطراری و برپایی چادر برای زلزله زدگان آغاز شد

اسکان اضطراری و برپایی چادر برای زلزله زدگان آغاز شد

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اعلام اینکه اسکان اضطراری و برپایی چادر برای خانواده‌هایی که منازل آنها دچار آسیب و تخریب شده آغاز شد گفت: 200 تخته چادر امدادی برای اسکان اضطراری زلزله زدگان برپا شده است.

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار کشته و زخمی شدن قربانیان زلزله شب گذشته کرمان را 5 کشته و 25 مجروح عنوان کرد و افزود: بعد از وقوع زلزله تیمهای ارزیابی جمعیت هلال‌احمر استان کرمان و شهرستان‌های بم و فهرج با امکانات کامل امدادی وارد منطقه زلزله‌زده شدند و بعد از ارزیابی، اسکان اضطراری و برپایی چادر برای خانواده‌هایی که منازل آنها دچار آسیب و تخریب شده بود آغاز شد.

محمودی اظهار داشت: بیشترین آسیب به منازل روستاهای سرزه و چاه قنبر وارد شده است که دو تیم امداد و نجات و یک تیم آنست جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان و یک تیم امدادی از شعبه نصرت آباد این استان با یک کامیون به ظرفیت 200 دستگاه چادر امدادی عازم بخش حسین‌آباد کرمان شده‌اند.

به گزارش مهر، هم اکنون دبیرکل و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر نیز در منطقه زلزله زده حضور دارند.

کد مطلب 1214286

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