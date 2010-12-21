اسکان اضطراری و برپایی چادر برای زلزله زدگان آغاز شد

کاووس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار کشته و زخمی شدن قربانیان زلزله شب گذشته کرمان را 5 کشته و 25 مجروح عنوان کرد و افزود: بعد از وقوع زلزله تیمهای ارزیابی جمعیت هلالاحمر استان کرمان و شهرستانهای بم و فهرج با امکانات کامل امدادی وارد منطقه زلزلهزده شدند و بعد از ارزیابی، اسکان اضطراری و برپایی چادر برای خانوادههایی که منازل آنها دچار آسیب و تخریب شده بود آغاز شد.
محمودی اظهار داشت: بیشترین آسیب به منازل روستاهای سرزه و چاه قنبر وارد شده است که دو تیم امداد و نجات و یک تیم آنست جمعیت هلالاحمر استان سیستان و بلوچستان و یک تیم امدادی از شعبه نصرت آباد این استان با یک کامیون به ظرفیت 200 دستگاه چادر امدادی عازم بخش حسینآباد کرمان شدهاند.
به گزارش مهر، هم اکنون دبیرکل و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر نیز در منطقه زلزله زده حضور دارند.
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