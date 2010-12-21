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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

رونمایی از یک لوح- رایانه جدید با دو صفحه نمایشگر

رونمایی از یک لوح- رایانه جدید با دو صفحه نمایشگر

یک تولیدکننده ژاپنی از لوح رایانه جدیدی که دارای دو صفحه نمایشگر است در نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیک مصرفی 2011 لاس وگاس رونمایی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ژاپنی NEC قصد دارد در نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی 2011 لاس وگاس (CES 2011) که کمتر از سه هفته دیگر برگزار می شود محصول جدیدی را به نمایش بگذارد.

این محصول جدید یک لوح رایانه تمام لمسی است که مجهز به سیستم عامل "آندورئید" گوگل بوده و دارای دو صفحه نمایشگر است.

این لوح- رایانه که دارای دو نمایشگر لمسی است شبیه به کتاب از وسط باز می شود و به نظر می رسد که شباهت بسیاری به لوح- رایانه Courier مایکروسافت و یا Libretto W100 محصول توشیبا داشته باشد.

براساس گزارش Cnet، این لوح- رایانه در واقع همان تبلت LifeTouch محصول "ان. ای. سی" است که یک نمایشگر دیگر به آن افزوده است.

بنابراین محصول جدید این شرکت ژاپنی دارای دو نمایشگر 7 اینچی مجهز به اتصالات "وای- فای"، بلوتوث و اینترنت نسل سوم سریع بوده و از "جی. پی. اس" یکپارچه و دو دوربین برخوردار است.

احتمال می رود که سیستم عامل آندورئید این محصول نسخه Android 2.3 Gingerbread باشد.

نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیک مصرفی لاس وگاس 2011 در هفته اول ژانویه برگزار می شود.

کد مطلب 1214319

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