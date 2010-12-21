هرگونه افزایش قیمت در چناران به صورت رسمی اطلاع رسانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، علی حسینی صبح سه شنبه به مناسبت آغاز هدفمندسازی یارانه ها در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه تغییر و اصلاح یا به عبارتی افزایش نرخ کالا و خدمات پس از بررسی و تصویب در کارگروه های تخصصی مربوطه شهرستان امکان پذیر است و با افزایش خودسرانه برخورد می شود.

وی افزود: دستگاه های نظارتی مربوط به هر حوزه علاوه بر نظارت دقیق و مستمر، آماده دریافت و پیگیری گزارشهای مردم از تخلفات احتمالی هستند.

حسنی با اشاره به تصویب و تعیین نرخ کرایه حمل کالا و مسافر در حوزه های مختلف شهرستان گفت: پس از اعلام ریاست جمهوری در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و صدور اطلاعیه شماره ۲ وضعیت و اطلاعات موجود در زمینه حمل و نقل که از قبل استحصال شده بود در فرمول رایانه ای ارسالی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل کشور قرار داده شد و میزان درصد افزایش هر مسیر مشخص شد.

وی گفت: همچنین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت شهرستان نیز تشکیل و پس از تصویب قیمت های جدید برای اجرا و نظارت ابلاغ و از همان صبح روز اجرای قانون نیز عملا اجرایی و نظارت شد.