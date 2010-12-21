به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی آقاخانی صبح سه شنبه در جلسه آموزش و پرورش استان زنجان افزود: طرح تخریب و بازسازی مدارس در برنامه پنجم توسعه نیز دیده شده است که با نهایی شدن آن، دولت مکلف خواهد بود در مدت سه سال اعتبار مورد نیاز را در این زمینه تأمین کند.

وی با بیان اینکه زنجان در بحث تخریب و بازسازی مدارس جز استانهای موفق بوده است، افزود: در این راستا تعهدات استان در برنامه چهارم 454 کلاس بود که تا مهر ماه امسال 212 کلاس تحویل داده شد و در حال حاضر نیز 210 کلاس در دست احداث است.

آقاخانی در رابطه با عدم تحقق ساخت دبیرستان کار و دانش شبانه‌روزی خدابنده افزود: برای این پروژه که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان تلقی می‌شود، هنوز تأمین اعتبار صورت نگرفته است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان زنجان افزود: با این وجود تمام پروژه ‌های نیمه‌ تمام از پیشرفت فیزیکی بالایی نسبت به زمان ‌بندی پیش ‌بینی شده در برنامه برخوردار هستند.

