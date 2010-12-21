حمایت مسئولان از تیراندازی زیر "صفر" است

غلامرضا رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هیئت تهران 4 سال پیش طرح راه اندازی باشگاه های خصوصی را مطرح کرد که با توجه به گستردگی و بزرگی پایتخت شاهد حضور بیشترین متقاضی از سوی سرمایه داران و علاقه مندان بودیم. به طوریکه نزدیک به 80 متقاضی برای تاسیس سالن و باشگاه تیراندازی ثبت نام کردند.

وی افزود: ما موافقت اصولی این طرح از فدراسیون و صنایع دفاع مجوز گرفتیم اما با گذشت 4 سال این مسئله به نوعی بایکوت شده است به طوریکه با پابرجا بودن مشکل ورود تجهیزات سالنی، فشنگ و اسلحه به مرور سرمایه گذاران استان تهران کنار کشیدند.

رئیس هیئت تیراندازی استان تهران، گفت: فردی که می‌خواهد در این رشته سرمایه‌گذاری کند با دادن فضا وامکانات و هزینه‌های شخصی قصد ارتقاء جایگاه تیراندازی را دارد اما حمایت مسئولان فدراسیون از آنها در حد "صفر" یا حتی زیر" صفر" است.

وی تاکید کرد: سرمایه گذاری روی رشته بیلیارد زودتر جواب می‌دهد تا تیراندازی. کافی است یک زیر زمین 200 متری، 5 میز و 10 میلیون تومان اعتبار داشته باشید؛ با درآمد کسب شده بلافاصله هزینه ها برمی گردد اما در تیراندازی که ورزشی اسلامی است و 132 مدال المپیک و آسیایی دارد حضور بخش خصوصی تبدیل به یک دغدغه بزرگ شده است.

رنجکش با بیان اینکه این نوع برخورد و عدم تصمیم گیری مسئولین نشان می دهد که روی بحث ورزش تیراندازی رفتار ها غیرکارشناسانه است، گفت: معتقدم اگر سازمان صنایع دفاع در این بحث حمایت نمی کند باید فدراسیون در جلسات از ورود تجهیزات ورزشی این رشته دفاع کند تا مشکل حل شود. شاید هم فدراسیون دفاع می کند اما دفاعیاتش برای صنایع دفاع قابل قبول نیست یا اینکه آنها اصلا فدراسیون را قبول ندارند!

وی با بیان اینکه سرمایه گذار بخش خصوصی در این رشته بلوکه شده است، ادامه داد: در حال حاضر مدعیان تشکیلات خصوصی تیراندازی به دلیل عدم بازگشت سرمایه‌گذاری شان در این رشته از فدراسیون شکایت می‌کنند و حتی از خود ما به عنوان هیئت تیراندازی که آنها را تشویق به حضور در این رشته کرده‌ایم، هم شکایت کرده‌اند.

رئیس هیئت تیراندازی استان تهران با بیان اینکه درقوانین موجود بحث ورود سلاح و تجهیزات تیراندازی دفاعی و ورزشی فرق دارد اما در عمل در این مسئله تفاوتی قائل نمی‌‍شوند، تاکید کرد: سلاح، فشنگ و تجهیزات تیراندازی مطابق با فیزیک ورزشکار است اگر ما در رشته‌های خفیف و پروازی در گوانگجو موفق نبودیم تنها به دلیل سخت‌گیری اعمال شده در ورود تجهیزات این رشته‌ها است. در گوانگجو دیدیم که کشورهای عقب افتاده‌تر از ما جلوتر از ما بودند.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون مکاتبات ما را جواب نمی‌دهد، گفت: ما تا به امروز با سازمان صنایع دفاع چندین بار وارد مکاتبه شدیم اما حاضر به جوابگویی به ما نبودند ظاهرا فدراسیون هم معضل ما را دارد. در این شرایط فدراسیون باید هر طور که می‌داند با این بخش به توافق برسد یا اجازه ورود تجهیزات را بگیرد یا اینکه صنایع دفاع را ملزم به ساخت تجهیزات با کیفیت کند.