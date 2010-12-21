راضیه تجار در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر گفت: بر اساس توافقی که با انتشارات سوره مهر حوزه هنری انجام گرفته قرار است تعدادی از کتاب‌هایم که ناشر برخی از آنها سوره مهر و برخی دیگر نیز در دست دیگر ناشران است، در قالب یک بسته کتاب منتشر شود.

وی ادامه داد: مصوب شده است که سوره مهر در توافق با ناشران دیگر اجازه چاپ آنها را بگیرد تا بتواند بخش مهمی از آثارم را در قالب یک مجموعه منسجم به دست مخاطب رساند که من به عنوان یک نویسنده از این اتفاق خوشحالم چراکه باعث می‌شود نوشته‌هایم به طور متمرکز در اختیار مخاطب قرار گیرد.

نویسنده زن برگزیده ادبیات هشت سال دفاع مقدس با اشاره به اینکه انتشار چنین بسته‌های کتاب در راستای ارائه خدمات بهتر به مخاطب است عنوان کرد: بارها گله‌هایی به من منتقل شده که برخی کتاب‌ها در بازار در دسترس نیست و یا مخاطب نمی‌داند آن را باید از کجا تهیه کند .با چنین حرکت‌هایی مخاطب با سهولت بیشتر و هزینه کمتر به آنچه در نظر دارد دستیابی پیدا می کند.

تجار برخی عناوینی که در این بسته عرضه خواهد شد اینگونه نام برد: "نرگسها"، "زن شیشه‌ای"، "هفت بند"، "سفر به ریشه‌ها"، "شعله و شب"، "کوچه اقاقیا"، "آرام شب‌بخیر"، "از خاک تا افلاک"،"سنگ صبور" و "فانوسی بیفروز" 10 عنوانی است که در حال حاضر درباره آن تصمیم نهایی گرفته شده است.

وی در پایان بیان کرد: کتاب‌هایی که قرار است در این مجموعه تجدید چاپ شود همان نسخه قبلی است و از آنجا که بازخورد آنها را در بین مخاطب گرفته بودم نیازی به ویرایش احساس نکردم و ترجیح می‌دهم این وقت را برای نوشتن آثار جدیدتر صرف کنم.

انتشارات سوره مهر پیش از این مجموعه‌ای متمرکز از آثار حسین سرشار را هم منتشر کرده بود که موفقیت آن تجربه باعث شد با راضیه تجار برای چاپ بسته‌ای از چندین عنوان کتاب‌هایش توافق شود.