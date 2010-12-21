به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در جزیره درباره یارانه 8 هزار تومان نان گفت: قرار بود این میزان یارانه از روز گذشته به حسابها واریز شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه حساب یارانه نقدی ندارم نمی توانم این موضوع را چک کنم، افزود: افرادی که حساب یارانه نقدی باز کرده اند، حسابهای خود ر ا چک کنند اما این مبلغ وارد حسابها شده است.

وی همچنین از راه اندازی بورس نفت در کیش به زودی خبراد و تصریح کرد: برای راه اندازی بورس نفت کیش مشکل فنی و تکنیکی وجود ندارد.

حسینی تاکید کرد: سازمان بورس و وزارت نفت در این زمینه جلساتی را برگزار کرده و بررسی های لازم را انجام داده اند.



وی با اشاره به پذیرش محصولات پتروشیمی سال گذشته در بورس کالای کیش، اظهارداشت: امسال نیز برای پذیرش نفت کوره و برخی از گونه های نفت همچون نفت فوق سنگین اعلام آمادگی کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سازمان بورس و وزارت نفت در حال پیگیری برای پذیرش محصولات مذکور هستند تا از این طریق بورس نفت در کیش محقق شود.