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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

حسینی در جمع خبرنگاران:

یارانه نان واریز شد/ بورس نفت به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

یارانه نان واریز شد/ بورس نفت به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارای از واریز 8 هزار تومان یارانه نان به ازای هر نفر - برای مدت دو ماه - به حساب سرپرستان خانوار خبرداد و گفت: بورس نفت به زودی راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کیش، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ایران در جزیره درباره یارانه 8 هزار تومان نان گفت: قرار بود این میزان یارانه از روز گذشته به حسابها واریز شود.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه به دلیل اینکه حساب یارانه نقدی ندارم نمی توانم این موضوع را چک کنم، افزود: افرادی که حساب یارانه نقدی باز کرده اند، حسابهای خود ر ا چک کنند اما این مبلغ وارد حسابها شده است.

وی همچنین از راه اندازی بورس نفت در کیش به زودی خبراد و تصریح کرد: برای راه اندازی بورس نفت کیش مشکل فنی و تکنیکی وجود ندارد.

حسینی تاکید کرد: سازمان بورس و وزارت نفت در این زمینه جلساتی را برگزار کرده و بررسی های لازم را انجام داده اند.

وی با اشاره به پذیرش محصولات پتروشیمی سال گذشته در بورس کالای کیش، اظهارداشت: امسال نیز برای پذیرش نفت کوره و برخی از گونه های نفت همچون نفت فوق سنگین اعلام آمادگی کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: سازمان بورس و وزارت نفت در حال پیگیری برای پذیرش محصولات مذکور هستند تا از این طریق بورس نفت در کیش محقق شود.

کد مطلب 1214401

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