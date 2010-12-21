مصرف گازوئیل در آذربایجان غربی 50 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اصغر توفیقی صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی هدفمند کردن یارانه‌ها، با بیان اینکه مقدمات لازم در بخش تامین سوخت خودروها از ماه‌های گذشته در استان انجام شده است افزود: در آغاز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، جایگاه‌های عرضه بنزین به سه نرخی بودن دستگاه‌ها مجهز بودند و به منظور جمع ‌آوری نقدینگی در دست مردم، توانستیم زمینه پرداخت الکترونیکی را در جایگاه‌ ها ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه با وجود امکانات لازم برای خرید الکترونیکی سوخت ولی بیشتر مردم ترجیح می‌دهند به صورت نقدی اقدام کنند بیان داشت: مردم استان بیشتر تمایل به انتخاب نقدی دارند که این امر نیاز به فرهنگ‌ سازی و آموزش توسط صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی دارد.

توفیقی با بیان اینکه از نخستین روز اجرای این طرح تاکنون میزان مصرف بنزین 30 درصد در استان کاهش یافته است، افزود: در این مدت مصرف گاز طبیعی نیز از 900 هزار مترمکعب در روز به 700 هزار مترمکعب در روز کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت نفت منطقه ‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر مردم بدون مشکل وارد جایگاه‌ ها شده و اقدام به سوخت‌ گیری می‌کنند، خاطرنشان کرد: میزان استفاده از نفت‌ گاز در استان در دو روز گذشته با 50 درصد کاهش همراه بود.

این مقام مسئول اعلام کرد: میزان مصرف گازوئیل قبل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها سه میلیون لیتر در روز بود که این میزان به یک میلیون و 400 لیتر رسیده است.

توفیقی گفت: یارانه‌های پرداخت شده در استان در سال گذشته 11 هزار و 574 هزار میلیارد ریال بود که از این میزان سرانه هر فرد 400 هزار تومان بود که در پرداخت دور نخست از وجه نقد یارانه‌ها، هر فرد 480 هزار تومان از یارانه‌ ها استفاده می ‌کند.