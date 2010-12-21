آغاز مرحله دوم پرداخت تسهیلات به هنرمندان همدانی

داوود ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 65 نفر از اعضای این صندوق در استان همدان مصوبه دریافت تسهیلات را دریافت کرده اند، گفت: افراد مذکور با ارائه مدارک مورد نیاز تسهیلات خود را دریافت می کنند.

ابوترابی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 20 نفر دیگر از اعضای صندوق تسهیلات دریافت خواهند کرد، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون اعتباری معادل یک میلیارد و 50 میلیون ریال برای پرداخت تسهیلات وام قرض الحسنه به متقاضیان جذب شده است.

قائم مقام صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران استان همدان با اشاره به عضویت یکصد نفر در صندوق هنرمندان استان همدان در سال جاری، اظهار داشت: صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به منظور فراهم ساختن شرایط مساعد برای جذب و شکوفایی استعدادها، گسترش زمینه ایجاد اشتغال و تضمین خلق آثار فرهنگی هنری، سینمای، مطبوعاتی و همچنین تأمین رفاه اجتماعی و معیشتی فعالان فرهنگی هنری تأسیس شده است.

وی گفت: تمام اعضای این صندوق پس از عضویت شرایط لازم برای دریافت و تقاضای وام دارد و این صندوق اعضا را با شرایط مشخص زیر پوشش بیمه نیز قرار می‌دهد.

قائم مقام صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران همدان افزود: در این طرح نویسندگان شامل مؤلف، مترجم، پژوهشگر، ویراستار، گردآورنده، نویسنده و تصویرگر کتاب کودک و مفسر قرآن کریم هستند.

وی اضافه کرد: روزنامه‌نگاران شامل خبرنگار، عکاس، سردبیر و مدیر مسئول و هنرمندان تجسمی، نمایشی، موسیقی و قاریان قرآن و هنرمندان سینمایی نیز از حمایت این صندوق برخوردار می‌شوند.

ابوترابی ادامه داد: این صندوق که فعالیت خود را در استان همدان از نیمه دوم 85 شروع کرده توانسته تا پایان آذرماه سال جاری بیش از یک هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر استان همدانرا به عضویت خود درآورد.

قائم مقام صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران استان همدان خاطرنشان کرد: همدان در رتبه بندی فعالان صندوق، در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.