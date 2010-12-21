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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۱

دو گروه امدادی در منطقه زلزله زده ریگان مستقر شدند

دو گروه امدادی در منطقه زلزله زده ریگان مستقر شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: دو گروه امداد و نجات نیمه شب گذشته از زاهدان و ایرانشهر به منطقه زلزله زده ریگان کرمان اعزام شده و اکنون در محل مستقر هستند.

غلامرضا حقیقی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان گفت: حدود 60 نفر در قالب این گروه های امدادی تا زمان برقراری آرامش در این منطقه مستقر خواهند بود.

وی اظهار داشت: یک کامیون حامل 200 تخته چادر امدادی به همراه این گروه ها از طرف جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان برای زلزله زدگان استان کرمان فرستاده شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: معاون امداد و نجات هلال احمر استان با عنوان سرپرست گروههای امدادی اعزامی در حسین آباد فهرج استان کرمان مستقر است.

حقیقی بیان کرد: جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان آمادگی کامل دارد در صورت نیاز گروه های امدادی بیشتر و کمکهای مورد نیاز را به حسین آباد فهرج استان کرمان اعزام کند.

دوشنبه شب زمین لرزه ای به بزرگی 6.5 ریشتر ساعت 22 و 12 دقیقه در منطقه حسین آباد فهرج واقع در استان کرمان بوقوع پیوست.

کد مطلب 1214438

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