دو گروه امدادی در منطقه زلزله زده ریگان مستقر شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: دو گروه امداد و نجات نیمه شب گذشته از زاهدان و ایرانشهر به منطقه زلزله زده ریگان کرمان اعزام شده و اکنون در محل مستقر هستند.