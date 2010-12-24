مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد درآمد دستگاه‌های دولتی به ورزش به دلیل دغدغه‌های نمایندگان و نگاه نامتوازنی بود که در سازمان ورزش نسبت به هزینه شدن این درآمدها بود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس خواهان شفاف شدن نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به ورزش هستند و اعتقاد دارند این اعتبارات به جای اینکه صرف یک یا دو تیم فوتبال شود باید در جهت توسعه و تقویت زیرساخت‌های ورزش هزینه شود.

نماینده مردم بابلسر با اشاره به موفقیت ورزش ایران در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی و صعود دوپله‌ای کشورمان در رده بندی کشورهای آسیایی یادآور شد: به اعتقاد من اگر موفقیتی در گوانگجو حاصل شد علاوه بر برنامه ریزی خوب و هدفمند سازمان تربیت بدنی باید به وجود امکانات و زیر ساخت‌های مناسب در کشور هم توجه داشت و در جهت توسعه و تقویت آن گام برداشت.

نجف نژاد تصریح کرد: ورزش کشور تنها در سایه نگاه متوازن، هماهنگ و همه جانبه است که می تواند موفقیت‌های خود را پایدار کند و استمرار ببخشد.

وی در خصوص نگرانی جامعه ورزش نسبت به کاهش اعتبارات خود با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد درآمد دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: با وجود مخالفت مجلس، در بودجه سال 89 ورزش مشکلی وجود نخواهد داشت و برای سال 90 نیز این امکان همچنان وجود دارد که در لایحه بودجه این سال به تصویب برسد و تصور نمی کنم ورزش کشور که اعتباراتش در چند سال اخیر به چند برابر افزایش یافته در سال آینده با کمبود بودجه نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شود.