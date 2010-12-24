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۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

نجف نژاد در گفتگو با مهر:

مجلس دغدغه شفاف شدن هزینه های ورزش را دارد/ توجه سازمان به زیرساخت‌ها

مجلس دغدغه شفاف شدن هزینه های ورزش را دارد/ توجه سازمان به زیرساخت‌ها

نماینده مردم بابلسر مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد از درآمد نهادها و سازمان‌های دولتی به ورزش را ناشی از شفاف نبودن هزینه شدن این اعتبارات از سوی سازمان تربیت بدنی عنوان کرد.

مقداد نجف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد درآمد دستگاه‌های دولتی به ورزش به دلیل دغدغه‌های نمایندگان و نگاه نامتوازنی بود که در سازمان ورزش نسبت به هزینه شدن این درآمدها بود.

وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس خواهان شفاف شدن نحوه هزینه کردن درآمد حاصل از یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به ورزش هستند و اعتقاد دارند این اعتبارات به جای اینکه صرف یک یا دو تیم فوتبال شود باید در جهت توسعه و تقویت زیرساخت‌های ورزش هزینه شود.

نماینده مردم بابلسر با اشاره به موفقیت ورزش ایران در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی و صعود دوپله‌ای کشورمان در رده بندی کشورهای آسیایی یادآور شد: به اعتقاد من اگر موفقیتی در گوانگجو حاصل شد علاوه بر برنامه ریزی خوب و هدفمند سازمان تربیت بدنی باید به وجود امکانات و زیر ساخت‌های مناسب در کشور هم توجه داشت و در جهت توسعه و تقویت آن گام برداشت.

نجف نژاد تصریح کرد: ورزش کشور تنها در سایه نگاه متوازن، هماهنگ و همه جانبه است که می تواند موفقیت‌های خود را پایدار کند و استمرار ببخشد.

وی در خصوص نگرانی جامعه ورزش نسبت به کاهش اعتبارات خود با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با اختصاص یک درصد درآمد دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: با وجود مخالفت مجلس، در بودجه سال 89 ورزش مشکلی وجود نخواهد داشت و برای سال 90 نیز این امکان همچنان وجود دارد که در لایحه بودجه این سال به تصویب برسد و تصور نمی کنم ورزش کشور که اعتباراتش در چند سال اخیر به چند برابر افزایش یافته در سال آینده با کمبود بودجه نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو شود.

کد مطلب 1214464

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