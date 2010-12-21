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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

با ثبت در آثار یونسکو؛

شبکه برق بازار تاریخی تبریز ساماندهی شد

شبکه برق بازار تاریخی تبریز ساماندهی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر امور برق روشنایی تبریز از اصلاح و ساماندهی شبکه برق بازار تاریخی تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عباس حسامی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران طرح اصلاح و ساماندهی شبکه برق بازار تبریز را به عنوان یکی از پروژه های مهم در سطح استان نام برد و گفت: با توجه به موقعیت تاریخی بازار، با نصب چهار دستگاه پست کمپکت و کابل کشی 20 کیلوولت و فشار ضعیف به طول 5. 12 کیلومتر، اصلاح و ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار تبریز با پیشرفت بیش از 80 درصد در حال اتمام است.

حسامی افزود : پس از انجام مطالعات و تهیه طرح جامع در پنج نقطه از بازار، ساماندهی شبکه برق بخشی از بازار با هزینه کرد بیش از 15 میلیارد ریال عملیاتی شده است .

وی طراحی و تجهیزات بکار رفته در اجرای پروژه را در نوع خود کم نظیر دانست و تصریح کرد: طراحی و اجرای پست کمپکت pad mounted به ظرفیت 800 کیلوولت آمپر در ورودی حیاط امیر ، نصب 21 دستگاه جعبه فیوز و پیلار و یک دستگاه پست کمپکت 1000کیلوولت آمپر جهت اجرای شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف سرای دودری به اتمام رسیده است.

مدیر امور برق روشنایی تبریز اظهار داشت: نصب بیش از500 دستگاه چراغ برای روشنایی بازار با توجه به موقعیت خاص محل و با هماهنگی و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجانشرقی در حال اجراست.

وی با اشاره به نصب 120دستگاه جعبه فیوز جدید با کلید اتوماتیک در پروژه بازار تبریز گفت: تاکنون 19 دستگاه پیلار 18 و 27 فیوزه و هفت دستگاه پیلار دفنی نیز در نقاط مختلف بازار نصب شده است.

وی از طراحی شبکه فشار متوسط و نصب سه دستگاه پست کمپکت pad mounted جدید خبر داد و گفت: با کابل کشی فشار متوسط به طول هزار و 200 متر و با فیدر بندی شبکه فشار ضعیف در سه نقطه بازار، شبکه برق بخش دیگری از بازار ساماندهی خواهد شد .

حسامی طراحی شبکه فشار ضعیف در پشت بازار امیر، برکناری تجهیزات پست آسیا و نصب تجهیزات مدرن و پرظرفیت، آسفالت و کف سازی در نقاط مختلف ، سینی کشی و اصلاح کابلها، طراحی و اجرای کامل شبکه دالان کمپانی و ... را از سایر اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی و اصلاح شبکه برق در بازار تاریخی تبریز دانست. 

بازار تاریخی تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان امسال در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.

کد مطلب 1214483

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