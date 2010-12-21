شبکه برق بازار تاریخی تبریز ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عباس حسامی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران طرح اصلاح و ساماندهی شبکه برق بازار تبریز را به عنوان یکی از پروژه های مهم در سطح استان نام برد و گفت: با توجه به موقعیت تاریخی بازار، با نصب چهار دستگاه پست کمپکت و کابل کشی 20 کیلوولت و فشار ضعیف به طول 5. 12 کیلومتر، اصلاح و ساماندهی شبکه برق فرسوده بازار تبریز با پیشرفت بیش از 80 درصد در حال اتمام است.

حسامی افزود : پس از انجام مطالعات و تهیه طرح جامع در پنج نقطه از بازار، ساماندهی شبکه برق بخشی از بازار با هزینه کرد بیش از 15 میلیارد ریال عملیاتی شده است .

وی طراحی و تجهیزات بکار رفته در اجرای پروژه را در نوع خود کم نظیر دانست و تصریح کرد: طراحی و اجرای پست کمپکت pad mounted به ظرفیت 800 کیلوولت آمپر در ورودی حیاط امیر ، نصب 21 دستگاه جعبه فیوز و پیلار و یک دستگاه پست کمپکت 1000کیلوولت آمپر جهت اجرای شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف سرای دودری به اتمام رسیده است.

مدیر امور برق روشنایی تبریز اظهار داشت: نصب بیش از500 دستگاه چراغ برای روشنایی بازار با توجه به موقعیت خاص محل و با هماهنگی و همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجانشرقی در حال اجراست.

وی با اشاره به نصب 120دستگاه جعبه فیوز جدید با کلید اتوماتیک در پروژه بازار تبریز گفت: تاکنون 19 دستگاه پیلار 18 و 27 فیوزه و هفت دستگاه پیلار دفنی نیز در نقاط مختلف بازار نصب شده است.

وی از طراحی شبکه فشار متوسط و نصب سه دستگاه پست کمپکت pad mounted جدید خبر داد و گفت: با کابل کشی فشار متوسط به طول هزار و 200 متر و با فیدر بندی شبکه فشار ضعیف در سه نقطه بازار، شبکه برق بخش دیگری از بازار ساماندهی خواهد شد .

حسامی طراحی شبکه فشار ضعیف در پشت بازار امیر، برکناری تجهیزات پست آسیا و نصب تجهیزات مدرن و پرظرفیت، آسفالت و کف سازی در نقاط مختلف ، سینی کشی و اصلاح کابلها، طراحی و اجرای کامل شبکه دالان کمپانی و ... را از سایر اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی و اصلاح شبکه برق در بازار تاریخی تبریز دانست.

بازار تاریخی تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان امسال در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید.