به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری گفت: این اقدام به منظور ارتقاء نشر فرهنگ نماز به عنوان عالی‌ترین راز و نیاز مخلوق با‌ آفریده هستی صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: طبق دستوری که به شورای انتخاب و خرید وزارت ارشاد داده شده، این شورا موظف است تا سقف هزار نسخه (چاپ اول) از ناشرانی که در سال جاری اقدام به چاپ کتابهای ویژه نماز، نماز جماعت، نماز ویژه کودکان و نوجوان، آموزش نماز و احکام کرده‌اند، کتاب خریداری کنند.

معاون امور فرهنگی اضافه کرد: در صورت بررسی کیفی آثار از حیث ارزشمندی سقف خرید قابل افزایش است.

دری هدف از این اقدام را تقویت و تجهیز کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور دانست و گفت: به همین منظور برای گسترش معارف دین اسلام از جمله"عقاید"، "اخلاق" و "احکام" تمام تلاش خود را خواهیم کرد چرا که معتقدیم با یادآوری بعد خدایی انسان، علاوه بر تأمین امنیت و آرامش درونی در جامعه، بعد تکبر و خودخواهی انسانی را از جامعه چه در ظاهر و چه در باطن از میان برخواهیم کند.

وی نماز را مهمترین احکام عبادی و ارتباط مخلوق با خالق عنوان کرد و ادامه داد: نماز به‌عنوان یک تکلیف الهی به‌طور مستمر، نیاز به توجه دارد و اگر بسیاری از فعالیتها را متوقف کنیم و فقط موفق شویم فرهنگ نماز را در جامعه نهادینه کنیم به رسالت خودمان عمل کرده‌ایم.

دری در پایان افزود: با این برنامه از ناشرانی که به چاپ کتابهای مناسب و ارزشمند در حوزه نماز اقدام می‌کنند حمایت جدی به عمل خواهد آمد.

