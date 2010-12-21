" سخنرانی پادشاه" و " سالی دیگر" پیشتاز نامزدی جوایز منتقدان لندن شدند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر " شبکه اجتماعی" ساخته دیوید فینچر نیز در پنج رشته نامزد این جوایز است.
" سخنرانی پادشاه" که ستایش شده ترین فیلم سال سینمای انگلستان به شمار می رود در هفت رشته اصلی از جمله فیلم برگزیده سال ، بازیگر مرد و بازیگر زن نامزد شده است.
فیلم " سالی دیگر" ساخته جدید مایک لی نیز در رشته هایی همچون بهترین کارگردان و بهترین بازیگر زن و مرد سال بریتانیا صاحب بخت و اقبال است.مراسم اهدای این جوایز روز دهم فوریه 2011 در لندن برگزار می شود.
فهرست کامل نامزد های جوایز سالانه انجمن منتقدین سینمای لندن به شرح زیر است :
بهترین فیلم سال :
قوی سیاه
حال بچه ها خوب است
سخنرانی پادشاه
شبکه اجتماعی
داستان اسباب بازی 3
بهترین فیلم بریتانیایی سال :
127 ساعت
کمان
سالی دیگر
سخنرانی پادشاه
هیولاها
بهترین فیلم خارجی زبان سال :
دندان سگ
من عشق هستم
از خدایان و انسان ها
راز چشم هایشان
عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد می آورد
بازیگر مرد سال :
جف بریجز – شهامت واقعی
جسی آیزنبرگ – شبکه اجتماعی
کالین فرث – سخنرانی پادشاه
رایان گاسلینگ – ولنتاین غمناک
ادگار رامیرز – کارلوس
بازیگر زن سال:
آنت بنینگ – حال بچه ها خوب است
جنیفر لارنس – استخوان زمستان
ناتالی پورتمن – قوی سیاه
نومی راپاسه – دختری با خالکوبی اژدها
هیلی استاینفلد – شهامت واقعی
بازیگر مرد انگلیسی سال :
ریز احمد – چهار شیر
کریستین بیل – مبارز
جیم برادبنت – سالی دیگر
کالین فرث – سخنرانی پادشاه
اندرو گارفیلد – رهایم نکن
بازیگر زن انگلیسی سال:
هلنا بونهام کارتر – سخنرانی پادشاه
لزلی منویل – سالی دیگر
رزاموند پایک – نسخه بارنی
روث شین – سالی دیگر
تیلدا سوینتن – من عشق هستم
کارگردان سال :
دارن آرونوفسکی – قوی سیاه
جوئل و ایتن کوئن – شهامت واقعی
دیوید فینچر – شبکه اجتماعی
کریستوفر نولان – آغاز
آپیچاتپونگ ویراستاکول – عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد می آورد
کارگردان بریتانیایی سال :
کلیو بارنارد – کمان
دنی بویل – 127 ساعت
تام هوپر – سخنرانی پادشاه
مایک لی – سالی دیگر
کریستوفر نولان – آغاز
فیلمنامه نویس سال :
لیزا چولودنکو و استیوارت بلومبرگ – حال بچه ها خوب است
جوئل و ایتن کوئن – شهامت واقعی
کریس موریس – چهار شیر
دیوید سیدلر- سخنرانی پادشاه
آرون سورکین – شبکه اجتماعی
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