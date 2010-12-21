" سخنرانی پادشاه" و " سالی دیگر" پیشتاز نامزدی جوایز منتقدان لندن شدند

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر " شبکه اجتماعی" ساخته دیوید فینچر نیز در پنج رشته نامزد این جوایز است.



" سخنرانی پادشاه" که ستایش شده ترین فیلم سال سینمای انگلستان به شمار می رود در هفت رشته اصلی از جمله فیلم برگزیده سال ، بازیگر مرد و بازیگر زن نامزد شده است.



فیلم " سالی دیگر" ساخته جدید مایک لی نیز در رشته هایی همچون بهترین کارگردان و بهترین بازیگر زن و مرد سال بریتانیا صاحب بخت و اقبال است.مراسم اهدای این جوایز روز دهم فوریه 2011 در لندن برگزار می شود.



فهرست کامل نامزد های جوایز سالانه انجمن منتقدین سینمای لندن به شرح زیر است :

بهترین فیلم سال :



قوی سیاه

حال بچه ها خوب است

سخنرانی پادشاه

شبکه اجتماعی

داستان اسباب بازی 3





بهترین فیلم بریتانیایی سال :



127 ساعت

کمان

سالی دیگر

سخنرانی پادشاه

هیولاها





بهترین فیلم خارجی زبان سال :



دندان سگ

من عشق هستم

از خدایان و انسان ها

راز چشم هایشان

عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد می آورد





بازیگر مرد سال :



جف بریجز – شهامت واقعی

جسی آیزنبرگ – شبکه اجتماعی

کالین فرث – سخنرانی پادشاه

رایان گاسلینگ – ولنتاین غمناک

ادگار رامیرز – کارلوس





بازیگر زن سال:



آنت بنینگ – حال بچه ها خوب است

جنیفر لارنس – استخوان زمستان

ناتالی پورتمن – قوی سیاه

نومی راپاسه – دختری با خالکوبی اژدها

هیلی استاینفلد – شهامت واقعی





بازیگر مرد انگلیسی سال :



ریز احمد – چهار شیر

کریستین بیل – مبارز

جیم برادبنت – سالی دیگر

کالین فرث – سخنرانی پادشاه

اندرو گارفیلد – رهایم نکن





بازیگر زن انگلیسی سال:



هلنا بونهام کارتر – سخنرانی پادشاه

لزلی منویل – سالی دیگر

رزاموند پایک – نسخه بارنی

روث شین – سالی دیگر

تیلدا سوینتن – من عشق هستم





کارگردان سال :



دارن آرونوفسکی – قوی سیاه

جوئل و ایتن کوئن – شهامت واقعی

دیوید فینچر – شبکه اجتماعی

کریستوفر نولان – آغاز

آپیچاتپونگ ویراستاکول – عمو بونمی که زندگی های گذشته اش را به یاد می آورد





کارگردان بریتانیایی سال :



کلیو بارنارد – کمان

دنی بویل – 127 ساعت

تام هوپر – سخنرانی پادشاه

مایک لی – سالی دیگر

کریستوفر نولان – آغاز





فیلمنامه نویس سال :



لیزا چولودنکو و استیوارت بلومبرگ – حال بچه ها خوب است

جوئل و ایتن کوئن – شهامت واقعی

کریس موریس – چهار شیر

دیوید سیدلر- سخنرانی پادشاه

آرون سورکین – شبکه اجتماعی

