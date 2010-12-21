تهیه و نصب ایستگاه آلودگی هوا در شیراز ضروری است

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه نصب ایستگاه آلودگی در شیراز در دست اقدام است، افزود: به منظور مدیریت وضعیت هوایی این کلانشهر نصب ایستگاه ضروری است و تاکنون اقدامات مناسبی در این راستا انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو ایستگاه آلودگی هوا در شیراز وجود دارد که دیتاها در اداره کل محیط زیست استان چک و بررسی می شود البته این ایستگاهها هم نیاز به تعویض مانیتور دارند.

مدیرکل محیط زیست استان فارس تصریح کرد: در جلسه شورای برنامه ریزی این استان در خصوص تخصیص اعتبار برای تهیه و نصب ایستگاه آلودگی تدابیری اتخاذ و دستورات لازم از سوی استاندار برای پیگیری این امر صادر شد.

وی در خصوص تعداد ایستگاههای آلودگی مورد نیاز شیراز اظهار داشت: از نظر پراکندگی و با توجه به وسعت شهر شیراز حداقل باید 10 ایستگاه آلودگی هوا تهیه و نصب شود.

انتقال گوزنها به ارسنجان در دست پیگیری است

ابراهیمی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقال گوزن زرد ایرانی به ارسنجان نیز گفت: این امر از مصوبات هیئت دولت به استان فارس بوده که پیگیری و اقدامات مناسبی در خصوص انتقال گوزنها انجام شده است.

وی افزود: برای انجام این کار مشکل زمین وجود داشت که بر اساس توافق با منابع طبیعی فارس، زیستگاه مناسبی در نظر گرفته شد که با توجه به اظهارات کارشناسان این زیستگاه مکان مناسبی برای انتقال گوزنهاست.

کارنامی با بیان اینکه اصلی ترین قسمت تفاهمنامه مربوط به زمین بوده که منعقد شده است، بیان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی انتقال گوزنها آغاز که پس از تکمیل نسبت به انجام این کار اقدام می شود.

مدیر کل محیط زیست استان فارس گفت: بحث انتقال سایر وحوش نیز در دست بررسی است که پس از طی شدن مراحل قانونی و شناسایی زیستگاه این کار نیز انجام می شود.