منوریل قم نباید از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه (س) عبور کند

مهندس حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، اظهار داشت: نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قم به اجرای پروژه منوریل در این شهر است و تصور ما این است که منوریل می‌تواند بخشی از ظرفیت حمل و نقلی شهر قم باشد.



وی اضافه کرد: قاعدتا با توجه به مشکلاتی که اجرای این پروژه از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سطح دارد، اصرار بدون منطق و دلیل بر اجرای آن در سطح نتیجه‌ای جز شکست پروژه منوریل در قم نخواهد داشت و کسانی که چنین روندی را پیگیری می‌کنند دانسته یا نادانسته به شکست این پروژه کمک می‌کنند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت توجه ویژه‌ای به اجرای پروژه منوریل در شهر قم دارد و کسانی که داهیه‌دار نمایندگی رسمی دولت را دارند باید با رفع موانع این پروژه، نسبت به اجرایی‌شدن هر چه سریع‌تر آن همت کنند.



بختیاری با بیان اینکه نگاه دولت اجرایی شدن این پروژه است نه الزام به عبور منوریل از مقابل حرم مطهر، تصریح کرد: پافشاری بی‌مورد در نحوه عبور منوریل از مقابل حرم مطهر در سطح باعث شده که نقاط مثبت اجرای این پروژه به حاشیه رانده شود.



تشریح عواقب عبور منوریل از مقابل حرم برای تولیت سابق



وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات آیت‌الله مسعودی خمینی، تولیت سابق آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در مورد عدم پاسخگویی شورای اسلامی شهر قم به نامه‌اش، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر قم با تولیت سابق آستانه مقدسه برگزار شد در مورد علت مخالفت شورای اسلامی شهر با عبور منوریل از مقابل حرم مطهر بحث و تبادل نظر و عواقب زیان‌بار این اقدام برای آیت‌الله مسعودی خمینی تشریح شد.



بختیاری اضافه کرد: به دنبال این جلسه، آیت‌الله مسعودی خمینی چند روز قبل از مراسم تودیع خود، برای مستندسازی این موضوع، طی نامه‌ای از شورای اسلامی شهر قم خواست که دلایل مخالفت خود را با عبور مونوریل از مقابل حرم مطهر اعلام کند.



نامه شورای شهر به تولیت جدید آستانه مقدسه



وی از بررسی نامه آیت‌الله مسعودی خمینی در کمیسیون شورای اسلامی شهر قم خبر داد و گفت: پاسخ این نامه در آینده‌ای نزدیک تحویل تولیت جدید آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) می‌شود.



این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مسائل مطرح شده در پاسخ نامه تولیت سابق آستانه مقدسه اظهار داشت: جواب این نامه بر اساس دلایل و مستندات شورای اسلامی شهر قم در خصوص مخالفت با عبور مونوریل از مقابل حرم مطهر که تاکنون در رسانه‌های جمعی مطرح شده و همین طور سؤالات و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد و برای استاندار قم، به عنوان رئیس شورای سازمان قطار شهری ارسال شده و تاکنون جوابی دریافت نشده، تهیه و ارسال خواهد شد.



ارائه توجیهات غیر واقعی به تولیت سابق آستانه



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اظهارات اخیر اردشیر احمدی، مدیرعامل سازمان قطار شهری که اعلام کرده بود طرح عبور مونوریل از مقابل حرم مطهر طی صورت جلسه رسمی به تأیید تولیت سابق آستانه مقدسه رسیده است، گفت: نظری که تولیت سابق آستانه مقدسه داشتند و صورت جلسه‌ای که مجموعه سازمان قطار شهری به آن استناد می‌کنند، صورت جلسه‌ای است که به نوعی با ارائه توجیهات در جلسه‌ای که در آستانه مقدسه برگزار شد، تنظیم شده، در حالی که این توجیهات واقعی نبودند و مشکلات ناشی از این عمل برای تولیت سابق آستانه مقدسه مطرح نشده بود و آنها بر اساس توجیهات غیرواقعی توانستند تأیید عبور منوریل از مقابل حرم مطهر را از تولیت سابق بگیرند.



وی اضافه کرد: وقتی اعضای شورای اسلامی شهر قم دلایل و توجیهات واقعی مخالفت با عبور منوریل از مقابل حرم مطهر را ارائه کردند، تولیت سابق آستانه مقدسه این دلایل را منطقی و درست دانست و بر این اساس در جلسه تودیع و معارفه تولیت آستانه، نظر خود را به صورت شفاف و با صراحت اعلام کرد و امضایش را پس گرفت.



تصویب طرح عبور منوریل از مقابل حرم وجاهت قانونی ندارد



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ادعای مدیرعامل سازمان قطار شهری به تصویب طرح عبور منوریل از مقابل حرم در شورای این سازمان، گفت: در جلسه موصوف تنها سه عضو شورای سازمان قطار شهری حضور داشتند‏، یعنی استاندار قم، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قم؛ و بر اساس اساسنامه، تصویب هر موضوع مرتبط با این سازمان با موافقت حداقل سه عضو سازمان، قانونی و قابل اجرا است و این در حالی است که در آن جلسه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر قم صراحتا مخالفت خودشان را با عبور منوریل از مقابل حرم مطهر در سطح اعلام کردند، بنابراین ابلاغ این مصوبه وجاهت قانونی ندارد.



بختیاری تأکید کرد: شورای اسلامی شهر قم هم مراتب اعتراض خودش را طی نامه‌ای در خصوص ابلاغ این مصوبه اعلام کرده است.



تصور عبور منوریل از مقابل حرم مطهر غلط است، چه برسد به اجرای آن



وی به جلسه اخیر مدیرعامل سازمان قطار شهری و پیمانکار پروژه منوریل با اعضای شورای اسلامی شهر قم در محل شورا اشاره کرد و افزود: در این جلسه مدیرعامل سازمان قطار شهری و پیمانکار پروژه منوریل طرح پیشنهادی خودشان را که همان طرح قبلی بود ارائه کردند و اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز نظر صریح خودشان را در مورد این طرح اعلام کردند.



بختیاری ادامه داد: اعتقاد ما این است که عبور منوریل از مقابل حرم مطهر در سطح، نوعی تعرض به حریم قدسی حرم مطهر حضرت معصومه(س) است.



وی در ادامه با طرح برخی سؤالات ابهام‌آمیزی گفت: چطور می‌توان تصور کرد در طرح‌های هسته مرکزی شهر و مطالعاتی که مشاور در خصوص معابر اطراف حرم انجام داده و در همه آنها تأکید بر حذف تدریجی عبور و مرور وسائط نقلیه از مجاورت حرم دارد باز طرحی در شهر اجرا شود که به مراتب تأثیر مخدوش کننده بیشتری بر حرم مطهر داشته باشد؟ چگونه می‌توان تصور کرد که در طرح‌های توسعه‌ای آتی حرم مطهر عبور منوریل از میان صحن‌های احداثی انجام گیرد؟ تصور این موضوع غلط است، چه برسد به این که کسی بخواهد آن را اجرا کند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: همان گونه که احداث خیابان در وسط حرم مطهر و عبور و مرور وسائط نقلیه کاری غیرممکن و اشتباه است، به همین دلیل عبور منوریل از داخل صحن جوادالائمه(ع) که در آینده ممکن است در بخش غربی حرم توسعه یابد غلط خواهد بود.