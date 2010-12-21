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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۳۴

روند اجرای طرح سیاح در گلستان کند است

روند اجرای طرح سیاح در گلستان کند است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گلستان در زمینه روند اجرای طرح سباح (آموزش رایگان شنا در پایه سوم ابتدایی) گفت: روند اجرای این طرح در استان کند است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور عتیقی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از مدارس آزادشهر افزود: برای اولین سال حدود ۲۵ هزار دانش آموز پایه سوم ابتدایی استان در این طرح شرکت دارند.

وی اظهار داشت: این دانش آموزان همزمان با سراسر کشور در ۱۲ جلسه بصورت رایگان آموزش شنا می بینند.

عتیقی کمبود استخر، مشکلات ایاب و ذهاب و بحث بیمه دانش آموزان را از جمله عوامل کندی روند اجرای این طرح بیان کرد.

وی افزود: با تخصیص اعتبارات ویژه بنا داریم در سه ماهه دوم سال تحصیلی بیشترین حجم فعالیت را در این طرح داشته باشیم.
 
این مسئول در آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: اعتبارات لازم برای سرویس رایگان جهت رفت و آمد دانش آموزان روستایی به استخر در نظر گرفته شده است.
 
عتیقی در پایان از احداث استخر آموزش و پرورش در شهرهای فاقد استخر در آینده ای نزدیک خبر داد.
کد مطلب 1214557

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