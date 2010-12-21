روند اجرای طرح سیاح در گلستان کند است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور عتیقی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از مدارس آزادشهر افزود: برای اولین سال حدود ۲۵ هزار دانش آموز پایه سوم ابتدایی استان در این طرح شرکت دارند.

وی اظهار داشت: این دانش آموزان همزمان با سراسر کشور در ۱۲ جلسه بصورت رایگان آموزش شنا می بینند.

عتیقی کمبود استخر، مشکلات ایاب و ذهاب و بحث بیمه دانش آموزان را از جمله عوامل کندی روند اجرای این طرح بیان کرد.

وی افزود: با تخصیص اعتبارات ویژه بنا داریم در سه ماهه دوم سال تحصیلی بیشترین حجم فعالیت را در این طرح داشته باشیم.

این مسئول در آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: اعتبارات لازم برای سرویس رایگان جهت رفت و آمد دانش آموزان روستایی به استخر در نظر گرفته شده است.



عتیقی در پایان از احداث استخر آموزش و پرورش در شهرهای فاقد استخر در آینده ای نزدیک خبر داد.