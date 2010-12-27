عکسهای سفری 33 ساله/ ماه و زمین در کنار هم و لکه سرخ سیاره مشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر به دور دنیا شاید طولانی ترین سفری باشد که بتوان آن را تصور کرد، سیاره ای که قطر آن بیش از 12 هزار و 700 کیلومتر است و تصور دیدن تمامی نقاط آن می تواند برای هر فردی غیر ممکن به نظر بیاید.

اما این فواصل در برابر فاصله ای که یکی از دورافتاده ترین دست سازهای بشر در حال حاضر از زمین دارد، قطعا رقمی ناچیز خواهد بود. ویه جر 1 برای رسیدن به نقطه ای که اکنون در آن قرار دارد بیش از 17.3 میلیارد کیلومتر مسیر را درنوردیده است، البته در این سفر بی بازگشت، این فضا پیما دست خالی نیز نبوده و تصاویر و دستاوردهای ارزشمندی را به زمین فرستاده است:

فضاپیمای ویه جر قبل از پرتاب در پایگاه فضایی کیپ کاناورال

این فضاپیما در 5 دسامبر 1977 به فضا پرتاب شد و با تصویربرداری از تقریبا تمامی سامانه خورشیدی

تصاویر ارزشمندی را از این بخش از جهان هستی در اختیار انسان قرار داد

هلال زمین و ماه

این تصویر در 18 سپتامبر 1977 و از فاصله 7.25 میلیون مایلی از زمین به ثبت رسیده است

این اولین تصویری است که در آن ماه و زمین در کنار یکدیگر به ثبت رسیده اند

اعضای خانواده سامانه خورشیدی

در فوریه 1990 زمانی که این تصاویر به ثبت رسیدند فاصله ویه جر 1 از خورشید بیشتر از پلوتون بود و تا زمین چهار میلیارد مایل فاصله داشت. اینها اولین تصاویری هستند که از خارج از مدار اجرام سامانه خورشیدی (از چپ بالا: زهره، زمین، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون) به ثبت رسیده اند

"میماس" قمر زحل

پرتره قمر زحل در نوامبر 1980 گرفته شده است

"نقطه آبی کم رنگ"

مشهورترین تصویری که تا کنون توسط ویه جر 1 به ثبت رسیده است

این تصویر در 6 ژوئن سال 1990 گرفته شده و سیاره زمین در پس زمینه ای از بینهایت

به شکل نقطه ای آبی و کمرنگ دیده می شود

فضانورد "کارل ساگان" درباره این عکس می گوید: اینجاست، این خانه است، این ما هستیم، همه کسانی است که دوست داریم، همه کسانی که تا کنون درباره آنها شنیده ایم، همه کسانی که تا به حال زندگی کرده اند، مجموعه تمامی لذتها و محنتها، ایدئولوژی ها، تزهای اقتصادی و سیاسی، جوینده ها و شکارچیان، قهرمانان و بزدلان، خالقان و نابود کنندگان تمدن بشر، پادشاهان و غلامان، همه زوجهای عاشق، همه پدرها و مادرها و فرزندانشان، مخترعان، جستجوگران، همه معلمهای اخلاق، همه سیاستمداران فاسد، همه خوبها و بدهای جهان که تا کنون در نسل بشر به دنیا آمده و رفته اند، بر روی این ذره غبار ناچیز که در پرتو خورشید تنها معلق مانده قرار گرفته اند.

چهار قمر مشتری

چهار قمر بزرگ مشتری، IO، اروپا، گانیمد، کالیستو، که تصویر آنها در مارچ 1979 ثبت شده است

حاشیه تایتان

حاشیه بزرگترین قمر زحل از فاصله 22 هزار کیلومتری که در 12 نوامبر 1980 گرفته شده است

لکه سرخ سیاره مشتری

ویه جر 1 در فوریه سال 1979 این تصویر را از لکه سرخ بزرگ سیاره مشتری به ثبت رسانده است

حلقه زحل

باریکترین حلقه زحل در این تصویر که در پی عبور نزدیک ویه جر

از کنار سیاره زحل به دست آمده در این تصویر دیده می شود

تصویر سمت چپ در 12 نوامبر 1980 توسط ویه جر 1 به ثبت رسیده و

تصویر سمت راست نمایی نزدیکتر از حلقه F زحل را از چشمان کاسینی نمایان می کند

قمر مشتری "کالیستو"

تصویری نزدیک از قمر سیاره مشتری، کاستیلو که ویه جر آن را

در 6 مارچ 1979 از ارتفاع 350 هزار کیلومتری به ثبت رسانده است