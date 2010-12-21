953 زندانی جرائم غیر عمد در گیلان آزاد شدند

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هشت ماهه سال جاری ستاد دیه استان با تلاش مستمر و همکاری مردم ولایتمدار گیلان و دولت خدمتگزار تعداد 935 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد را از بند زندانهای گیلان آزاد کرد.



وی عنوان کرد: علاوه براین تعداد زیادی از شاکیان نیز با گذشت از حق مسلم خود زمینه آزادی زندانیان غیرعمد را در استان فراهم کردند.



استاندار گیلان با تأکید بربهره گیری از ظرفیتهای موجود در استان برای انجام این وظیفه خداپسندانه اظهارداشت: هر زندانی روزانه بطور متوسط 150 هزار ریال هزینه نگهداری در بردارد که با آزاد سازی 935 نفر زندانی بخش اعظمی از هزینه های جاری صرفه جویی شده است.



وی همچنین تصریح کرد: درسالهای اخیر با همت مضاعف مردم و مسئولان در خصوص آزادی زندانیان غیرعمد اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.



قهرمانی چابک ادامه داد: آزادی زندانیان غیرعمد ازسوی خیران علاوه برممانعت از فروپاشی کانون گرم خانواده ها، اجر معنوی فراوانی برای بانیان این مهم خواهد داشت.