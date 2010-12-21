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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

در آستانه هفته پژوهش؛

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان افتتاح شد

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان افتتاح شد

تبریز - خبرگزاری مهر: آزمایشگاه تحقیقات و بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در آستانه هفته پ‍‍ژوهش در تبریز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میر جلیل اکرمی، رئیس دانگاه تربیت معلم آذربایجان پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح این آزمایشگاه اظهار داشت: با توجه به ویژگی منطقه جغرافیایی که دانشگاه در آن واقع شده و شوری زمین های آن، یکی از اهداف تعیین شده برای گروه بیوتکنولوژی دانشگاه ایجاد گیاهان مقاوم به شوری است.

وی افزود: در این راستا در یک سال گذشته تعداد زیادی از ژن های مقاوم به شوری از گیاهان مدل و گیاهان شورپسند جداسازی و کلون شده تا به گیاهان زراعی و باغی انتقال داده شوند که این امر در دو گیاه کلزا و توتون و چند گیاه مدل توسط پژوهشگران دانشگاه محقق شده و مراحل انتخاب گیاهان تراریخته در حال انجام است.

اکرمی تصریح کرد: یکی از دستگاههای منحصر به فرد این آزمایشگاه تفنگ ژنی است که این تکنولوژی در سطح کشور جدید و نادر بوده و برای پژوهشگران جوان دانشگـاه این امکان فراهم آورده است که با استفاده از این تکنولوژی انتقال دقیق ژن به گیاهان و مخمرها و قارچ ها و باکتری ها را با دقت هر چه بیشتر به انجام برسانند.

رئیس دانگاه تربیت معلم آذربایجان خاطر نشان کرد: برای تجهیز این آزمایشگـاه تاکنون 200 میلیارد ریال هزینه شده و کلیه دستگاههای آن از طریق خرید ارزی و ثبت سفارش خارجی بوده است. 

کد مطلب 1214605

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