الله مراد زريني: بهتراست قوانين جديد كشتي آزمايشي برگزارشود

الله مراد زريني مسوول كشتي باشگاه پرسپوليس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: قوانين جديد باعث شده است كه كشتي عليرغم سرعتي كه گرفته باعث شود كه كشتي گيري كه اولين امتيازرا به دست مي آورد، به دفاع صرف ومطلق روبياورد ودر واقع روح واصالت كشتي درقوانين جديد كمرنگ شده است.

قهرمان سابق كشتي آسيا با اشاره به رقابت تيم پرسپوليس با كرمانشاه درهفته دوم ليگ برتركشتي آزاد تصريح كرد: تيم كرمانشاه بخاطرپيروزي هفته اول خود بسياربا روحيه بود وكشتي گيران ما نيزعليرغم آمادگي وتواناييهايي كه دارند اولين حضورخود را تجربه مي كردند، اما بسيارخوب كشتي گرفتند بخصوص سعيد واگذاري، عليرضا نوايي ومجيد خدايي كه بااقتداروبسيارفني كشتي گرفتند.

دبير سابق فدراسيون كشتي اظهاراميدواري كرد: تيم پرسپوليس درادامه رقابتهاي ليگ با اقتدارپيش برود وبتواند راهي مرحله نهايي اين رقابتها شود.