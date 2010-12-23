عکسهای یک زن و شوهر از سلطان جنگل/ تصاویر لحظه شکار و احتمال انقراض

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطان جنگل در معرض خطر قرار دارد. حیوان بزرگی که برای قرنهای متمادی نماد قدرت در حیات وحش بود اکنون روزگار سختی را پشت سر می گذارد.

جمعیت گربه های بزرگ شامل انواع گونه های گربه سانان از ببرها و یوزپلنگها تا پلنگها و شیرها به سبب شکار غیرقانونی و کاهش سرزمینهای محل زندگی به شدت کاهش یافته است.

در آفریقا تا 50 سال قبل حدود 450 هزار نمونه شیر وجود داشت درحالی که این رقم امروز به تنها به 20 هزار نمونه رسیده است.

شکار غیرقانونی اولین عامل این کاهش جمعیت شیرها است. به ویژه آنکه شکارچیان غیرقانونی، قویترین و زیباترین شیرهای نر بزرگسال را شکار می کنند و همین مسئله موجب می شود که گروه شیرها بدون رئیس بماند و به این ترتیب در مقابل حوادث محیطی بی دفاع شود و حتی بسیاری از اعضای گروه در اثر گرسنگی و ناتوانی در پیدا کردن غذا بمیرند.

اکنون یک زوج طبیعت شناس به نام "درک" و "برورلی" یوبرت به مناسب "هفته گربه بزرگ" (Big Cat Week) فیلم مستندی را با نام "اودیسه گربه بزرگ" (Big Cat Odissey) برای شبکه National Geographic Wild ساخته اند.

این زن و شوهر که از 30 سال قبل تمام زندگی خود را وقف مطالعه بر روی گربه سانان بزرگ ساکن "بوتسوانا" در آفریقا کره اند تصمیم گرفتند تمام خلاقیت خود را برای ساخت فیلم مستندی درباره شیرهای آفریقایی به کار گیرند.

در این فیلم مستند خطر انقراض "شاه شیر" و یارانش به زیبایی و از نزدیک به تصویر کشیده شده است.

از دیگر فیلمهای مستندی که به مناسبت "هفته گربه بزرگ" در شبکه تلویزیونی نشنال جغرافی پخش می شوند می توان به "ملکه پلنگها" ساخت "جان وارتی" اشاره کرد که درباره زندگی روزانه یک نمونه پلنگ ماده است.

"شیر دلاور" (Lion Warrior) فیلم مستند دیگری به کارگردانی "کایر گودال" درباره خطراتی است که دو هزار نمونه باقی مانده از شیرهای ساکن دامنه های کیلیمانجارو در کنیا را تهدید می کند.

یک نمونه توله شیر

شیرها به دنبال غذا برای حفظ بقا

شیر سلطان جنگل

در تعقیب شکار

شکار با موفقیت انجام شد

رئیس بزرگ به دقت مراقب گروه است

درک یوبرت در فیلم مستند "اودیسه گربه بزرگ"

فیلمبرداری نزدیک از شیرها

صحنه ای از فیلم "اودیسه گربه بزرگ" با حضور "درک یوبرت"

صحنه ای دیگر از فیلم با چشم انداز زیبای رنگین کمان در زیستگاه شیرها

زن و شوهری که 30 سال زندگی خود را وقف مطالعه بر روی شیرها کردند