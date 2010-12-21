تغییرات در دولت به جایی بر نمی خورد/ رئیس جمهور رفتارش با متکی را جبران کند

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص روند تغییرات اخیر در دولت و ارزیابی وی از این موضوع اظهار داشت: عزل و نصب مسئولان از اختیاراتی است که رئیس جمهور دارد و کسی نمی تواند نسبت به آن خرده بگیرد.

وی گفت: همانطور که رئیس جمهور افراد خوبی را منصوب می کند می تواند به جای این افراد، افراد دیگری را انتخاب کند.

بادامچیان درادامه گفت: تغییرات و تحولات در دولت به جایی بر نخواهد خورد و تاثیرات منفی هم در شرایط کشور ایجاد نمی کند. اینکه گفته شود افکار عمومی نسبت به این تغییرات سئوال دارند حرف جدید نیست ممکن است افکار عمومی در مورد خیلی از مسائل سئوال داشته باشند اما این به معنی آن نیست که شرایط کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. حتی در موضوع هدفمند کردن یارانه ها با وجود آنکه تاکید بر حفظ آرامش در کشور است معتقدم این تغییرات خللی در اجرای این طرح ایجاد نخواهد کرد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: آنچه در برکناری متکی انجام شد شیوه غیر صحیحی بود و رئیس جمهور نیز از بابت این اقدام تذکرات بسیاری نصیبش شد.

وی گفت: خواهشم از رئیس جمهور این است که با شجاعت به ملت بگوید که این اقدامش را جبران می کند و به هیچ عنوان این موضوع را توجیه نکند.