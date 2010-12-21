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۳۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

لیالی در گفتگو با مهر:

حجاج برای دریافت چمدانهای خود به فرودگاه مهرآباد مراجعه نکنند

حجاج برای دریافت چمدانهای خود به فرودگاه مهرآباد مراجعه نکنند

رئیس سازمان حج و زیارت از جداسازی چمدانهای حجاج و تحویل آن به مدیران کاروانها خبر داد و افزود: حجاج برای دریافت چمدانها به فرودگاه مهرآباد مراجعه نکنند و محموله خود را از مدیران کاروانها تحویل بگیرند.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود تمامی چمدانهای حجاج به کشور خبر داد و افزود: چمدانها به هیچ عنوان به حجاج تحویل داده نمی شود و مدیران کاروانها مسئولند چمدانها را تحویل گرفته و به حجاج تحویل دهند.

رئیس سازمان حج در مورد خبر برخی از رسانه ها مبنی بر ورود آخرین محموله چمدانهای حجاج به فرودگاه مهرآباد گفت: محموله امروز مربوط به چمدانهای حجاج افغانی و عراقی است که از ایران به حج اعزام شده بودند در حالی که چمدان حجاج ایرانی روز گذشته ( دوشنبه )  وارد ایران شد.

وی افزود: در حال حاضر عملیات انتقال و جداسازی این بارها در حال انجام است و زائران می‌توانند از طریق مدیران کاروان جزئیات و نحوه دریافت چمدانهای خود را پیگیری کنند.
 

کد مطلب 1214637

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