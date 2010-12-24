حمید سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: سازمان تربیت بدنی به جهت تمرکز فدراسیون‌های ورزشی بر روی بازی‌های آسیایی گوانگجو بطور موقت برگزاری مجامع فدراسیون‌ها را متوقف کرده بود اما با پایان یافتن این مسابقات طبق جدول زمانبدی شده از نیمه دوم دی‌ماه نسبت به برگزاری این مجامع اقدام خواهد کرد.

سجادی یادآورشد: در حال حاضر فدراسیون‌ها برای برگزاری مجامع خود به سه دسته تقسیم می شوند. بخش اول را فدراسیون‌هایی که در انتظار برگزاری مجامع عادی و سالیانه خود هستند تشکیل می دهند. بخش دوم فدراسیون‌هایی هستند که دوره چهار ساله ریاست آنها به اتمام رسیده و باید مقدمات ثبت نام و برگزاری مجامع آنها فراهم شود و دسته سوم فدراسیون‌های در انتظار زمان برگزاری مجامع انتخاباتی هستند که با هماهنگی رئیس سازمان تربیت بدنی و دریافت نقطه نظرات ایشان در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

رئیس امور مجامع سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه اولویت سازمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون ‌هایی است که ثبت نام از نامزدهای آن انجام شده است، اظهار داشت: با توجه به آمادگی این قبیل فدراسیون‌ها برای برگزاری مجامع انتخاباتی در نظر داریم تا دور جدید برپایی مجامع را با تشکیل این گونه مجامع آغاز کنیم.

وی در پایان گفت: سازمان تربیت بدنی با توجه به تعدد مجامع عادی و انتخاباتی در دوماه پایانی سال 89 روزهای شلوغ و پرترافیکی را پیش رو خواهد داشت ولی مصمم هستیم تا طبق برنامه زمانبدی مجامع فدراسیون‌های ورزشی را به موقع و در زمان مناسب برگزار کنیم.