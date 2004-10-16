ايران خواستار گذاشتن نقطه پايان بر مبحث اعتماد سازي است // تاريخ دقيق سفر پوتين هنوز تعيين نشده است

علاءالدين بروجردي پس از بازگشت از سفر 3 روزه خود به مسكو به دعوت رييس كميته امور بين الملل دوماي روسيه در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" گفت:ما هر آنچه لازم بود ، از ارائه اظهار نامه 1030صفحه اي تا اجراي پروتكل و تعليق داوطلبانه غني سازي انجام داده ايم ، من در گفتگو با مسوولان روسيه تاكيد كردم كه ايران خواستار گذاشتن نقطه پايان برمساله اعتماد سازي است .



وي درخصوص دستاوردهاي اين سفر گفت: درديدارهاي مختلف اين سفر، با بررسي مشكلات ضوابط و ضرورت تغيير و تحرك در آنها، زمينه هاي همكاري مورد باز خواني قرار گرفت .



رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به علاقه مندي روسيه در سرمايه گذاري درپارس جنوبي گفت : باتوجه به فعاليت شركت گاسپروم در فازهاي 1و 2 اين پروژه ، روسيه براي سرمايه گذاري در فازهاي بعدي پارس جنوبي بسيار علاقمند است .



وي همچنين از پيشرفت گسترده پروژه هاي مشترك اجراي طرح ماهواره زهره ، ساخت نيروگاه هاي ذغالسنگي طبس توافقات اوليه درخصوص كشتي سازي درروسيه و ايران و طي مراحل پاياني خريد هواپيماهاي 204 ميان دوطرف خبرداد .



رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اعلام اينكه غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي به دعوت گنادي سلزنف رييس دوماي روسيه نيمه اول سال آينده ميلادي به مسكو سفر خواهد كرد ، افزود : در مذاكراتم در مسكو درخصوص تنظيم تاريخ سفر ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه به تهران گفتگو شد اما هنوز نتيجه قطعي حاصل نشده است .



وي گفت : پيشتر قرار بود اين سفر در ماه نوامبر و همزمان با تشكيل نشست 5 جانبه كشور هاي ساحلي خزر صورت گيرد اما با توجه به به تعويق افتادن اين نشست به درخواست صفر مراد نيازوف رييس جمهور تركمنستان ، مقرر شد اين دوسفر از هم تفكيك شده و رييس جمهور روسيه دراينده نزديك به تهران بيايد .



بروجردي همچنين ياد آورشد درسفر رييس آژانس اتمي روسيه به ايران پيش از نشست ماه نوامبر آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داد سوخت هسته اي ميان دوكشور نهايي خواد شد .



وي بررسي اوضاع منطقه بويژه اوضاع عراق را از ديگر مسائل مطرح در گفتگوهايش با مقامات و مسوولان مسكو در سفر سه روزه اش به روسيه خواند .



رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص گفتگو هاي هسته اي اش با مسوولان و مقامات مسكو به خبرنگار مهر گفت : در اين گفتگو ها تاكيد كردم كه باتوجه به روبه پايان بودن منابع فسيلي و محدوديت دراستفاده از آنها ، ايران نيز مانند ساير كشور هاي درحال توسعه گزينه اي جز بهره گيري از سوختهاي جايگزين را پيش روندارد ، ما ناگزير از بهره گيري از دانش هسته اي براي تامين امنيت انرژي هستيم و مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به اهميت اين مساله براي كشور و نسلهاي آينده برموضع خود جدي و قاطع ايستاده است .





وي گفت : روسيه نيز همچنان بر ادامه همكاري هاي هسته اي با ايران زير نظر آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد دارد .



بروجردي ياد آور شد : من در مذاكراتم در مسكو تاكيد كردم كه درصورت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت ادامه بازرسيها درقابل پروتكل بي معنا خواهد بود و مجلس آن را نخواهد پذيرفت و ازآن جلوگيري خواهد كرد .



وي افزود : بازرسيهاي آژآنس بين المللي انرژي اتمي از ايران از حدود 30 سال پيش آغاز شده و مطمئنا ادامه خواهد يافت اما آنچه كه بايد هرچه سريعتر با رفع حالت فوق العاده از پرنده هسته اي ايران متوقف شود ، بازرسي هاي تحت عنوان اجراي پروتكل و تعليق فعاليتهاي هسته اي ايران با عنوان ضرورت اعتماد سازي است .



وي با اشاره به اينكه پيام كتبي رييس مجلس شوراي اسلامي در اين سفر تقديم رييس دوماي كشوري روسيه شد، نتايج ديدارها و گفتگوهايش را با ايگور ايوانف رييس شوراي عالي امنيت ملي روسيه ، الكساندر روميانتسف رييس آژانس فدرال هسته اي روسيه و رييس كميسيون مشترك دوكشور ، رييس كميته امور بين الملل و رييس كميته دفاع دوما همچنين رييس گروه دوستي پارلماني دوكشور مثبت و پر بار خواند .



وي در خصوص تدوين طرحي در اتحاديه اروپا براي تشويق ايران به متوقف ساختن چرخه سوخت گفت : انتظار داريم اتحاديه اروپا واقع بينانه برخورد كند ، اگر اين اتحاديه نگران كاربري نظامي از انرژي هسته اي در ايران است ، ما هم در قالب ان پي تي تعهد داده ايم و بازرسي ها را براي جلب اطمينان پذيرفته ايم و هم بارها مقامات ارشد نظام اعلام كرده اند كه بكار گيري بمب اتمي در اسلام و ميهن اسلامي مان جايي ندارد اما اگر هدف غايي اين اتحاديه محروم ساختن ايران از تكنولوژي چرخه سوخت است، بداند كه هيچ گاه و در هيچ شرايطي نمي تواند ما را از حق مسلم خود در علم و تكنولوژي محروم كند .

