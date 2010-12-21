احداث کنارگذر شرق اصفهان 400 میلیارد ریال هزینه دارد

هوشنگ عشایری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به احداث طرح کنارگذر شرقی اصفهان اشاره کرد و افزود: در صورت ارائه امکانات ویژه به سرمایه‌گذار و همچنین برنامه‌ریزیهای مورد نیاز برای احداث، کنارگذر شرق اصفهان تا سال 1390 اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزیها و ارائه تمهیدات لازم به منظور احداث کنارگذر شرق اصفهان، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که پروژه کنارگذر شرق اصفهان با صرف هزینه 400 میلیارد ریال به مرحله احداث و بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه این پروژه مدتی با تعطیلی روبرو بوده است، گفت: آزادراه کنارگذر شرق اصفهان به مدت سه سال تعطیل شده بود اما با توجه به رایزنیهای صورت گرفته با سرمایه‌گذار، این پروژه دوباره در مراحل اجرا قرار گرفته است.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با تاکید بر اینکه طرح‌های بسیاری به منظور بهبود حمل و نقل و وضعیت راه و ترابری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از دو روز پیش آغاز شده و باید اعتراف کرد که اجرای بهینه بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در حوزه راه و ترابری مرهون اجرای این طرح بوده است.

وی با اشاره به تاثیرگذاری اجرای پروژه‌های راه و ترابری در صرفه‌جویی سوخت کشور، اضافه کرد: اجرای بسیاری از پروژه‌های حوزه راه و ترابری استان اصفهان و کشور باعث می‌شود تا صرفه‌جویی بسیار زیاد و موثری در سوخت و دیگر حاملهای انرژی صورت گیرد.

عشایری در بخش دیگری از صحبتهای خود به نصب نرم‌افزارهای GPS پیشرفته سامانه موج در خودروها و جاده‌های استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: انتظار داریم با نصب نرم‌افزارهای GPS پیشرفته سامانه موج شاهد کنترل لحظه‌ به لحظه جاده‌های استان اصفهان باشیم.

وی با اشاره به چگونگی نصب این سامانه در استان اصفهان، تاکید کرد: نرم‌افزارهای GPS سامانه پیشرفته موج در اختیار تمامی نیروهای امدادی استان اصفهان قرار خواهد گرفت تا در صورت بروز هرگونه حادثه، با فشردن تنها یک کلید تمامی دستگاه‌های امدادی از محل و چگونگی وقوع حادثه مطلع شوند.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با تاکید بر اینکه این دستگاه و سامانه در آینده نزدیک در اختیار تمامی رانندگان مسافربری و باربری قرار خواهد گرفت، گفت: این دستگاه توانایی نشان دادن مختصات GIS نقاط حادثه در مجموعه نقاط راه و ترابری استان اصفهان را دارد.

وی به نصب سامانه GPS روی خودروهای راهداری اداره کل راه و ترابری استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: نصب این سامانه بر روی خودروهای راهداری، به خدمت رسانی بهتر و سریعتر این نیروها منجر می‌شود و شاهد کاهش تلفات و خسارات خواهیم بود.

عشایری همچنین با اشاره به اجرای طرح زمستانه در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان افزود: در زمستان سال جاری که از فردا آغاز می‌شود 100 گروه راهداری در جاده‌های استان اصفهان مستقر خواهند شد و به یاری رانندگان خواهند پرداخت.

وی به استقرار ماشین‌‌آلات مورد نیاز به منظور امداد زمستانی در جاده‌های استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: 460 دستگاه ماشین‌آلات مورد نیاز برای راهداری به همراه 750 نفر از پرسنل اداره کل راه و ترابری استان اصفهان به منظور ارائه خدمات در جاده‌های این استان مستقر شده‌اند.

مدیرکل راه و ترابری استان اصفهان با اشاره به برگزاری مانور زمستانی نیروهای راهداری در این استان نیز تصریح کرد: در روزهای ابتدایی زمستان، مانور زمستانی اداره کل راه و ترابری استان اصفهان به منظور سنجش آمادگی برای کمک و یاری رانندگان به اجرا گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به چگونگی کنترل تصادفات و کاهش این میزان نیز اضافه کرد: در صورتیکه شاهد کنترل هوشمند جاده‌ها باشیم، میزان تصادفات در جاد‌ه‌ها و حوزه‌های استحفاظی راه و ترابری استان اصفهان کاهش چشمگیری خواهد داشت.

عشایری به طرح کنترل هوشمند خودروها اشاره کرد و بیان داشت: طرحی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در صورت مطرح شدن در صحن علنی مجلس و تایید آن به اجرا در خواهد آمد و شاهد کنترل هوشمند خودروها در سطح جاده‌ها خواهیم بود.

وی اصفهان را دارای رتبه نخست آزادراه‌های کشور دانست و ادامه داد: 33 درصد از آزادراه‌های کشور به طول 397 کیلومتر در استان اصفهان واقع شده که این استان رتبه نخست آزادراه و بزرگراه کشور را با بیش از 20 درصد به خود اختصاص داده است.