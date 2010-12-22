تمدید مهلت شرکت در رقابتهای بین المللی نرم افزارها و سایتها

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ریاضی اصفهانی دبیر همایش و رقابتهای بین المللی دستاوردهای رایانه‌ای ایران (مقدماتی UN WSIS Award 2011) با اشاره به تعطیلات اخیر و درخواست های رسیده به دبیرخانه این همایش برای تمدید مهلت شرکت آثار ایرانی در این رقابتها گفت: آثار رایانه ای اعم از سایتها و نرم افزارها می توانند در شاخه های گوناگون این رقابتها شرکت کنند که در هر شاخه بین المللی ضمن معرفی برترین آثار، یک اثر برگزیده به عنوان نماینده ایران به رقابتهای جهانی ارسال می شود تا با نمایندگان 170 کشور جهان رقابت کنند.

وی ادامه داد: جشنواره جهانی WSA زیرنظر سازمان ملل متحد و اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می‌شود که در دوره های گذشته حضور ایران در رقابتهای دستاوردهای رایانه‌ای جهان، سه اثر از ایران در میان آثار برتر جهان قرار گرفته است.

ریاضی گفت: بخش بین المللی رقابتها دارای هشت شاخه است که شامل دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک، محصولات فرهنگی الکترونیک، سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای، سلامت الکترونیک، ارائه الکترونیکی علوم و زیرساخت‌های الکترونیکی است. شاخه داخلی پورتالهای خدمات و اطلاع رسانی نهمین شاخه بوده و دستاوردهای رایانه‌ای دانشجویی شاخه دهم را تشکیل می‌دهند.

وی با دعوت از تمام تولید کنندگان و صاحبان آثار رایانه ای و اینترنتی به ویژه شرکتها و سازمانها برای حضور در این رقابتها اظهار امیدواری کرد که چهارمین حضور ایران در رقابتهای جهانی UN WSIS Award با موفقیت گسترده دستاوردهای رایانه‌ای کشور و نمایش توانمندیهای ایران اسلامی همراه باشد.