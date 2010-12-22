اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارات اخیر هادی آیت‌اللهی که گفته است: "در انتخاب اکبر محمدی برای تیم نوجوانان مثل انتخاب علی دایی برای تیم ملی بزرگسالان بی‌سیاستی کردیم"، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با احترام به صحبت‌های ایشان، از آقای آیت اللهی این سوال را دارم که آیا ایشان در مورد ناکامی تیم‌های علی دوستی‌مهر و غلامحسین پیروانی هم پاسخی دارند و یا مانند همیشه از دوستان و همراهان خود دفاع کرده و آنها را زیر سوال نمی‌برند؟

وی در این مورد افزود: ایشان به کمیته جوانان بسیار علاقمند هستند، شاید این علاقمندی به خاطر استعدادهایی است که در فوتبال استان فارس وجود دارد و می‌خواهند دائم آنها را به تیم‌های پایه معرفی کنند اما باید بگویم کمیته جوانان در انتخاب بازیکنان ملی‌پوش قاعده، قانونمندی و ضوابطی دارد و اجازه نمی‌دهد امکانات و منابع فدراسیون در اختیار هر بازیکنی که توانایی لازم را نداشته و استعداد ندارد، قرار بگیرد.

سرمربی پیشین تیم نوجوانان در مورد این صحبت عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که دست‌هایی در کار بود تا محمود بیداریان، مسعود مقیم، محمد یاوری و حسین دیده‌ماه و ... که تخصص کاری آنها در شناخت استعدادهاست، کنار گذاشته شوند، تاکید کرد: ابتدا این سوال را از آقای آیت‌اللهی دارم که چرا از این مربیانی که آنها را متخصص می‌خواند، در تیم‌های استان فارس استفاده نمی‌کند تا این تیم‌ها از این وضعیت نجات پیدا کنند؟

وی در این خصوص اضافه کرد: بحث حضورم در تیم نوجوانان زمانی مطرح شد که کادرفنی تیم زیر 15 سال نتوانست در مسابقاتی که انجام داد، موفق ظاهر شود. آنها در تونمنت محلی ایتالیا در بین 20 تیم آماتور مقام هفتم را کسب و در 4 بازی رفت و برگشت با تیم ارمنستان، 2 پیروزی و 2 شکست را بدست آوردند اما تیم من در 30 بازی تنها 2 شکست داشت که یکی از آنها برابر تیم جوانان کره جنوبی بود.

محمدی تصریح کرد: نمی‌خواستم پاسخ صحبت‌های آقای آیت‌اللهی را بدهم اما چون ایشان فنی صحبت کردند، من هم فنی پاسخ می‌دهم. مدیران وقتی بالاتر می‌روند، باید مهارت اداراکی قوی‌تری داشته باشند و کمتر به مسائل تخصصی و فنی ورود کنند، در حالیکه ایشان به خودشان اجازه دادند راجب ریز فعالیت کمیته جوانان اظهار نظر کند ولی هیچوقت در مورد هیئت فوتبال استان فارس که مسئولیت اصلی ایشان است، اظهار نظر نمی‌کند. البته فکر می‌کنم ارتباطات و شاید منصوبیت با بعضی از دوستان که نامشان را برده اند، باعث شده، ایشان چشمشان را روی واقعیت‌ها ببندد.

وی در مورد اظهار نظر آیت‌اللهی در مورد اینکه دوستی‌مهر برای این به تیم جوانان فرستاده شد که جا برای اکبر محمدی باز شود، تاکید کرد: وقتی تیم نوجوانان به همراه دوستی‌مهر در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در نیجریه موفق ظاهر شد، ایشان و چندتن از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، با صراحت اعلام کردند، حضور دوستی در تیم جوانان پاداش موفقیت وی است. آنها که خودشان دوستی را به تیم جوانان فرستادند، امروز می‌گویند برای اینکه جا برای محمدی باز شود، دوستی به جوانان رفت.

سرمربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان در مورد اظهار نظر آیت‌اللهی در خصوص رئیس کمیته جوانان هم تصریح کرد: فکر می‌کنم ایشان در مورد عملکرد فریدون معینی یکی به نعل و یکی به میخ می‌زنند و دوگانگی آشکاری در صحبت‌هایشان وجود دارد. به نظر می‌رسد ایشان هیچ اعتقادی به فریدون معینی ندارد که اینگونه در مورد کمیته جوانان صحبت می‌کنند.

وی افزود: ایشان به جای اینکه در مورد کمیته جوانان صحبت کنند، بهتر است نیم نگاهی به فعالیتشان در فوتبال فارس و سیر نزولی تیم‌های این استان در مسابقات داشته باشند. وقتی ایشان می‌گویند در انتخاب من بی سیاستی شده است، حتما پس از ناکامی‌های 3-4 سال اخیر فوتبال فارس، باید گفت در انتخاب ایشان به عنوان رئیس فوتبال این استان هم بی سیاستی شده است.

محمدی با بیان اینکه چون آیت‌اللهی داعیه مذهبی بودن دارند، ایشان را به خدا واگذار کرده و امیدوارم بتوانند در آن دنیا جوابی برای صحبت‌هایش علیه من داشته باشد، در پایان گفت: بهتر است ایشان به جای این اظهار نظرها، اگر دلشان برای کمیته جوانان می‌سوزد، یک روز به کمیته جوانان آمده و بصورت منطقی دیدگاه‌های خود را در مورد کمیته جوانان بیان کنند و ما هم برای موفقیت تیم‌های فوتبال شیراز به ایشان راهکارهای لازم را ارائه کنیم.