نجات کاروانسرای نیک پی زنجان از نابودی

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کاروانسرای شاه عباسی نیک پی زنجان که روزگاری برای خود جایگاه ویژه ای داشت در حالی که می رفت به ویرانه ای تبدیل شود با تلاش رسانه های استان غبار فراموشی از چهره این اثر ارزشمند تاریخی زدوده شد و بار دیگر کاروانسرای نیک پی مورد توجه مسئولان قرار گرفت.

هر چند اقدام مسئولان میراث فرهنگی استان زنجان در بازسازی و نجات بخشی از کاروانسرای نیک پی زنجان دیر است و اگر این جمله را مسئولان میراث فرهنگی استان زنجان منصفانه قبول کنند که باید زودتر از اینها به فکر بازسازی این بنای ارزشمند می افتادند و نوشداروی بعد از مرگ را برای این بنا تجویز نمی کردند، شاید اوضاع کاروانسرای شاه عباسی نیک پی بهتر از این بود.

گرچه آثار تاریخی استان زنجان این روزها نسبت به چند سال اخیر وضعیت بهتری دارند اما این وضعیت می توانست بهتر از این باشد این در حالیست که امروز بنای ارزشمند و تاریخی بعد از تاراج دفینه ها و آثار تاریخی مدفون در آن و بعد از تبدیل شدن به ویرانه مورد توجه و بازسازی قرار گرفته است.

خبرگزاری مهر سوم خردادماه سالجاری گزارشی تحت عنوان "گوسفندان تنها ساکنان کاروانسرای شاه عباسی نیک پی زنجان" روی خروجی خود فرستاد که در آن مقطع با واکنشهایی از سوی مسئولان میراث فرهنگی استان روبرو شد و میراث فرهنگی و اوقاف هریک دیگری را در ایجاد آن شرایط مقصر دانستند.

معاون میراث فرهنگی زنجان در این خصوص گفت: مرمت کاروانسرای نیک پی واقع در شمال غرب شهر زنجان آغاز شده است.

مهرداد عسگریان افزود: اعتباری بالغ بر 380 میلیون ریال در سال جاری به مرمت این بنای تاریخی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه فاز اول این بنا مطالعه، طرح مرمت و نیز پیگردی دیوارها از طریق کاوش و مرمت بخشی از بنا را شامل می شود، ادامه داد: نخستین بار است که مرمت در این بنای تاریخی آغاز شده است.

معاون میراث فرهنگی استان زنجان تأکید کرد: عصر طلایی راه اندازی کاروانسرها در ایران متعلق به دوره صفویه است و کاروانسرای نیک پی یکی از آنهاست.

عسگریان با بیان اینکه کاروانسرای نیک پی زمان شاه عباسی در یکی از مسیرهای اصلی بازرگانی فلات ایران ساخته شده، ادامه داد: این کاروانسرا به سبک چهار ایرانی یا پلانی چهارگوش دارای صحن و میانسرای هشت ضلعی غیر منظم ساخته شده بود.

وی افزود: کاروانسرای نیک پی دارای فضای ورودی در ضلع شرقی است که در اطراف آن حجره های نگهبانی قرار داشت.

معاون میراث فرهنگی زنجان یادآور شد: مصالح به کار رفته در پی ها سنگ است و قسمت اعظم بنا با آجر ساخته شده است.

بی شک نباید از این نکته غافل شد که همه در برابر حفظ میراث غنی و پربار گذشتگان خود مسئول هستیم و نباید انتظار داشت که در مقابل تخریب میراث فرهنگی و تاراج آن سکوت کنیم اما اگر سکوت گذشتگان نبود اکنون میراث ایران در موزه های غربی وجود نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاروانسرای شاه عباسی نیک پی که روزگاری محل گذر و اطراق کاروانهای تجاری و نظامیان بود اکنون تنها به آغل گوسفندان و محل نگهداری علوفه تبدیل شده بود که با تلاش اهالی منطقه و اطلاع رسانی رسانه های استان از وضعیت تاسف بار نجات پیدا کرد.