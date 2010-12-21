587 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح فاضلاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر ریاضتی گفت: با توجه به نیاز طرح فاضلاب تهران به تزریق منابع مالی مناسب و تسریع در اجرای این طرح مقرر شد علاوه بر کمکهای دولت، درآمدهای داخلی شرکت از محل فروش انشعاب و منابع دیگر نیز تامین اعتبار انجام شود.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، افزود: در این راستا این شرکت مبلغ 587 میلیارد تومان از منابع مورد نیاز خود را از محل فاینانس داخلی، فروش اوراق مشارکت و اخذ وام از بانک توسعه اسلامی(IDB) تامین خواهد کرد که 87 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به فاینانس داخلی، 200 میلیارد تومان مربوط به اخذ وام از بانک توسعه اسلامی، 200 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت و 10 میلیارد تومان از محل ماده 56 خواهد بود.

وی با اشاره به تامین اعتبار از محل فاینانس خارجی گفت: برای ساخت و بهره‌برداری از واحدهای 7 و 8 تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران مبلغ 220 میلیون یورو در نظر گرفته شده‌ است که طی مناقصه بین‌المللی به فاینانسرهای خارجی واگذار خواهد شد و در این راستا تاکنون چند شرکت خارجی نیز برای این امر اعلام آمادگی کرده‌اند.

ریاضتی همچنین در خصوص نواحی که قرار است با استفاده از این اعتبارات اجرای شبکه آن محل انجام گیرد، گفت: از این اعتبارات برای ایجاد هشت واحد تصفیه‌خانه با ظرفیت چهار میلیون و 200 هزار نفر و 1200 کیلومتر شبکه در مناطق یک، 2، 5 و 8 شهرداری تهران استفاده خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به پوشش حدود دو میلیون نفر از جمعیت تهران، برنامه ما این است که تا تابستان سال آینده بیش از چهار میلیون نفر از جمعیت تهران را زیر پوشش شبکه فاضلاب تهران قرار دهیم و تمام تلاش مجموعه در این راستا متمرکز شده است.