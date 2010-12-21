به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه فوق العاده‌ای که به منظور رفع مشکلات ناوگان حمل و نقل عمومی در قم همزمان با اجرای شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با حضور فرماندار، شهردار و جمعی از مدیران سازمان‌های تابعه شهرداری در شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از فرمانداری، شهرداری، سازمان تاکسیرانی، اتحادیه تاکسیرانی با محوریت کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر برگزار شود تا در این کمیته روش‌های اجرائی جهت جبران هزینه‌های ناشی از هزینه سوخت برای رانندگان تاکسی بر اساس بسته‌های حمایتی دولت مورد بررسی قرار گیرد تا این قشر دچار آسیب نشوند.



در ادامه این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حمایت شورا از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: کلیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مورد قبول مردم است.



حجت اسلام سید محمد آتش‌زر ادامه داد: هرچند امکان دارد اشکلات کوچکی در شروع طرح وجود آمده باشد ما نیز به سهم خود در حل مشکلات به یاری مردم کمک خواهیم کرد.



در ادامه جلسه شهردار قم نیز ضمن حمایت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: هرچند افزایش هزینه‌های سوخت بر هزینه‌های شهرداری افزوده است اما این سازمان در حوزه حمل نقل از رانندگان تاکسی و اتوبوس حتی اگر به ضرر سازمان باشد حمایت می‌کند.



محسن عابدینی‌پور همچنین از مجموعه مدیران درخواست کرد نسبت جذب اعتبارت موجود در ردیف‌های بودجه سال 89 به بخشهای خدماتی بویژه شهرداری اقدام کنند تا شهرداری بتواند خدمات خود را با وجود افزایش قیمت‌ها پیش ببرد.



در ادامه احمد امیرآبادی رئیس کمیسیون حمل ونقل وخدمات شهری نیز در حمایت از رانندگان تاکسی افزود: باید مشکلات بوجود آمده در حوزه حمل ونقل به مسئولان مرکز انتقال داده شود تا راهکارهای لازم جهت حل مشکلات این حوزه اندیشیده شود .



افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در قم به مصلحت نیست



فرماندار قم نیز طی سخنانی از اهتمام و دلسوزی شورای اسلامی شهر وشهرداری در همکاری و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تقدیر کرد و بیان داشت: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طرحی بزرگ و با عظمت بوده و با همکاری مناسب مردم به خوبی پیش خواهد رفت.



عبدالسعید حقیقی مقدم با بیان اینکه هنر این است که در وضعیت‌های سخت و کارهای جدید نحوه مدیریت به اجرا گذاشته شود بیان کرد: فرصت‌ها را باید ساخت و غنیمت شمرد تا بتوان قدمی به نفع مردم برداشت.



فرماندار قم ادامه داد: من از نزدیک صحبت‌های تعدادی از رانندگان تاکسی را شنیدم و فضای عمومی شهر را بسیار مناسب می‌بینم.



وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آرزوی دیرینه مسئولین نظام بوده است عنوان کرد: شرایط برای همراهی با طرح هدفمند کردن یارانه فراهم شده و ما باید تمام تلاش خود را در جهت ثابت ماندن قیمت‌ها به کار گیریم.



حقیقی مقدم ضمن استقبال از پیشنهاد شهردار جهت جبران افزایش قیمت سوخت تاکسی و اتوبوس‌ها نسبت تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تأکید کرد و گفت: مصلحت در افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس نیست و گسترش حرکت درست با پیگیری حاصل می‌شود.