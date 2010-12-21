اختصاص 5.5 میلیارد دلار به طرحهای جدید گازرسانی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود میرکاظمی امروز 30 آذر ماه در جمع نمایندگان مجلس درباره آخرین وضعیت توسعه شبکه گاز شهری و روستایی با بیان اینکه در حال حاضر با وجود عدم افزایش تولید گاز در ایران اما روند گازرسانی به شهر و روستاها متوقف نشده است، گفت: در شرایط فعلی 9 هزار و 444 روستا و 836 شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اختصاص 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای توسعه شبکه گاز روستایی، تاکید کرد: هم اکنون هیچ گونه تعللی در اجرای برنامه گازرسانی به شهرها ایجاد نشده است.

وزیر نفت از جلوافتادگی 117 درصدی وزارت نفت در گازرسانی به روستاها خبر داد و در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی به استان آذربایجان غربی، تصریح کرد: در شرایط فعلی 35 درصد جامعه روستایی این استان مرزی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با اعلام اینکه هم اکنون متوسط گازرسانی به آذربایجان غربی بالاتر از متوسط کشوری است، تبیین کرد: در سالجاری اعتبارات گازرسانی به این استان حدود 112 درصد رشد داشته است.

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با تاکید بر اینکه فشار نمایندگان مجلس به شرکت ملی گاز منجر به عدم رعایت عدالت در گازرسانی به شهرها و روستاهای جدید خواهد شد، اعلام کرد: در حال حاضر قراردادهای تمامی فازهای پارس جنوبی نهایی شده است.

به گفته میرکاظمی با تعین و تکلیف توسعه پارس جنوبی در شرایط فعلی میدانی وجود ندارد که پرونده آن در صنعت نفت باز مانده باشد.