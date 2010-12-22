مصطفی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: البته شگفتی فقط بردن تیم‎های بزرگ و باسابقه نیست. اصلا قرار نیست در رقابت‎های لیگ برتر همه دیدارها را ببریم. برای باریج اسانس کاشان مهم این است که با توجه به داشته‎های خود دیدارهایی با بهترین کیفیت داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه تیم جوانی در اختیار دارد، تصریح کرد: با این تیم تمرینات خوبی داشتیم و به هماهنگی قابل قبولی هم دست یافته‏ایم. البته بازیکنان آنچنان شناخته‎ای نداریم با این حال در هفته نخست مسابقات تیم سایپا - نایب قهرمان فصل گذشته - را شکست دادیم.

سرمربی تیم والیبال باریج اسانس کاشان خاطرنشان کرد: این نشان می‎دهد که تنها اسم و رسم ها تعیین کننده نیست. اگر غیر از این ما باید بازنده صد در صد دیدار نخست می‎شدیم. در هر صورت به این ایمان داریم که با هر ترکیبی می‎توان بهترین بود. بیشتر از همه به بازیکنان خودم ایمان داریم.

شجاعی با بیان اینکه باریج اسانس کاشان به فکر خلق شگفتی‎های دوباره در لیگ برتر والیبال است، اظهارداشت: شاید این شگفتی را به واسطه ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند به دست بیاوریم. به هر حال هدف ما در لیگ برتر والیبال در درجه اول ارائه دیدارهای با کیفیت است. مسئولان تیم هم همین انتظار را از بازیکنان دارند.