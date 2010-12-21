آثار تمدن 6 هزار ساله خداآفرین به نمایش در می آید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز‌، تراب محمدی در رابطه با آخرین دستاوردهای کاوش در منطقه خداآفرین گفت: با توجه به احداث سد خداآفرین و قرار گرفتن این منطقه تاریخی در زیر دریاچه سد، عملیات کاوش با سرعت و اضطرار زیاد در منطقه در جریان است و گمانه زنی ها منجر به اکتشافات مهمی در خصوص تاریخ و تمدن منطقه شده است.

محمدی یادآور شد: فعالیت های سریع و گسترده ای در این محوطه انجام شده و تاکنون 12 هیئت مجرب باستان شناسی از اساتید دانشگاه های کشور در این منطقه به فعالیت پرداخته اند.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: اشیای پیدا شده در این منطقه برای موزه های کشور مهم بوده و نشان دهنده تاریخ حدود شش هزار ساله منطقه است به همین جهت بررسی های لازم برای انتقال این اشیا به موزه ای در منطقه خدآفرین و قرار گرفتن در معرض دید عموم و پژوهشگران در حال انجام است.

تراب محمدی با اشاره به اشیای یافت شده در این مرحله از کاوش ها گفت: سفال های موسوم به سفال خاکستری مخصوص عصر آهن، به وفور در کاوش ها و در گورها یافت شده است که تائیدی دیگر بر تاریخ این منطقه است.

محمدی در ادامه از کشف هشت گور جدید در این منطقه خبر داد و اضافه کرد: همچنین کشف هشت گور که اجساد آنها به شکل جنینی دفن شده اند از ویژگی های مکشوفه در این مرحله از کاوش هاست.

وی افزود: در گورهای کشف شده، انواع زیور آلات فلزی، مفرغی، صدفی و سنگ های عقیق مختلف، همچنین گیره و قلاب با شکل های تزییناتی وجود داشتند که توجه مردمان ساکن در این مناطق به زیبایی و آراستن خود حتی پس از مرگ و اعتقاد به زندگی پس از مرگ را نشان می دهد.

محمدی همچنین، کشف لاک یک لاک پشت که پس از خارج کردن موجود زنده و کشیده شدن پوست بر روی آن به نوعی آلت موسیقی تبدیل شده و دارای مضراب استخوانی نیز بوده است را نشانه آشنایی این مردمان با انواعی از موسیقی و بهره گیری از آن در مراسمی احتمالا مذهبی و آیینی دانست و افزود: قبر یک حیوان که در آن جمجمه حیوان دیگری نیز به همراه قطعاتی سفال و سنگ عقیق یافت شده نیز در نوع خود بی نظیر بوده و در هیچ جای کشور چنین قبری یافت نشده است .

وی، ضمن اشاره به کشف نمونه هایی از قلاب ماهی گیری، که با توجه به مجاورت منطقه با رود ارس، چگونگی تهیه غذای ساکنان این منطقه در چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح را نشان می دهد خاطر نشان کرد: بخشی از اهمیت اشیای یافت شده به این دلیل است که نشان می دهد علاوه بر زندگی کوچ نشینی، نوعی از زندگی ثابت و استقرار در شهرها نیز در این منطقه در چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح در جریان بوده است.

گفتنی است، ‌براساس یافته های به دست آمده در این کاوشها، منطقه تاریخی خداآفرین به دلیل موقعیت ممتازی که داشته از هزاران سال قبل مسکن و مامن مردمان دنیای کهن بوده است و امروز کاوشهای باستان شناسان نشان دهنده این است که از چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح، اقوامی در این منطقه سکونت داشتند که به فنون و هنرهای مختلف نیز آراسته بودند.

لازم به ذکر است،‌ اشیای یافت شده در این کاوش ها پس از مرمت و احیای لازم برای اشیای تاریخی، در موزه منطقه خداآفرین به نمایش عمومی گذاشته خواهند شد.