زمان سفر دولت به البرز تا یکشنبه آینده مشخص می شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در خصوص سفر دولت به استان البرز که قرار بود امروز اتفاق بیفتد به دلیل تهیه مصوبات عمیق تر برای حل مشکلات استان البرز و پیگیری بیشتر مسائل، تصمیم گرفته شد این سفر به تعویق بیفتد.

وی افزود: با جلسات مختلفی که در هفته گذشته برگزار شد، مصوبات خوبی هم به تصویب کارگروه دولت رسید اما به دلیل اینکه آن مطلولب که ما به دنبالش بودیم اتفاق نیفتاد با ریاست جمهوری صحبت کردیم تا این سفر در فرصت مناسبتری اتفاق بیفتد .

وی افزود: با کار کارشناسی عمیقی که در ماههای گذشته در استان صورت گرفت، شناخت خوبی از مشکلات به عمل آمده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: حداکثر تا یکشنبه هفته آینده مشخص می شود زمان سفر رئیس جمهوری به البرز کی خواهد بود و تا آن زمان تلاش می شود آمادگی بیشتری در استان ایجاد شود.

وی ادامه داد: در این مدت برای اصلاح مصوبات زمان خوبی وجود دارد، اگرچه آمادگی به صورت کامل برای میزبانی امروز نیز وجود داشت.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: استقبال مردمی در سطح شهر چشمگیر بود، کلانشهری به این گستردگی به ویژه بخش خصوصی و اصناف و صنعتگران و ... همه آماده استقبال شده بودند.

وی در تشریح دلایل استقبال چشمگیر از این سفر بیان کرد: به دو دلیل این استقبال چشمگیر بود یکی به رسم مهمان نوازی و دیگری با عنایت به پاداش دولت که این منطقه را استان کرد و مردم قصد داشتند که دینی را که دولت بر گزدن آنها دارد ادا کنند.

فرهادی بیان کرد: اگر این سفر انجام می شد استقبال چشمگیری به عمل می آمد و مردم زیادی به دلیل اینکه اطلاع رسانی کامل صورت نگرفته بود امروز در میادین شهر حاضر شده بودند.