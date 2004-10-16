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۲۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۰۵

در جلسات علني اين هفته

دو طرح و چهارده لايحه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي

مجلس شوراي اسلامي از فردا يكشنبه بيست و ششم تا چهارشنبه بيست و نهم مهرماه دو طرح و چهارده لايحه را در دستور كار خود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون اقتصادي درباره لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ، رسيدگي به گزارش شور اول كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد لايحه الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 1373، لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي ، لايحه توسعه صنايع دريايي از مهمترين دستوركارهاي اين هفته مجلس است .

دو طرح الزام بانك ها به بررسي طرح هاي توليد و اعطاي سهم مشاركت خود درزمان بندي مشخص وبهينه سازي جايگاه هاي عرضه بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي نيز ازديگر دستورات جلسات علني اين هفته مجلس است .

بررسي ده لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و چند كشور خارجي از جمله لايحه موافقتنامه همكاري‌ هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك فدرال اتيوپي ، لايحه موافقتنامه دوجانبه سرويس‌ هاي هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي هلند، لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كوبا ، نيز ازديگر دستورات اين هفته مجلس شوراي اسلامي است .

 گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"  مي افزايد علاوه براين طرح ها و لوايح در جلسات علني اين هفته مجلس همچنين دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به عنوان اعضاي ناظر در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري انتخاب مي شوند  وگزارش كميسيون فرهنگي در خصوص سوال سعيد ابو‌طالب نماينده مردم تهران از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز درصحن علني قرائت مي شود .

بنابراين گزارش همچنين درجلسات علني اين هفته سيد كمال خرازي وزير امور خارجه به سئوال پير موذن نماينده اردبيل و مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش نيز به سئوال عباسپور نماينده اروميه پاسخ مي دهند.

کد مطلب 121479

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