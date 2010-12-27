ثبات قیمتی محصولات 1714 شرکت تولیدی/ مردم گران نخرند

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بازار همه کالاها تب و تاب بیشتری دارد و تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، مصرف‌کنندگان و حتی صاحبان فروشگاه‌های زنجیره ای، جملگی به این نتیجه رسیده اند که اگر برای اجرای سیاستهای اقتصادی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها همگام و همراه نشوند، فرصت طلایی اجرای این قانون و خروج اقتصاد ایران از شرایط یارانه ای را از دست خواهند داد و در این صورت، مشخص نیست که چه زمانی باز هم اجرای این قانون در کشور در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین تمامی آنها دست به دست هم داده و به این نتیجه رسیده اند که باید با همدلی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در دستور کار قرار دهند، شاید به خاطر همین باشد که 1714 شرکت در رسته های مختلف کالایی، با امضای تفاهم نامه هایی با وزارت بازرگانی تصمیم گرفته اند قیمت کالاهای خود را در حالت آرامش و ثبات نگه داشته و به دولت این اجازه را بدهند که اجرای مرحله اول این طرح بزرگ اقتصادی را بدون کمترین تنشی در بازار، پیاده سازی کند.

همچنانکه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی نیز معتقد است که آرامش کنونی بازار بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ناشی از هماهنگی و همکاری شرکتهای توزیع، پخش، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و از همه مهمتر، تغییر رفتار اقتصادی مردم است.

در این میان، همکاری خوبی نیز میان وزارت بازرگانی و انجمنهای تولیدی و صنعتی شکل گرفته تا در نهایت بتوانند اجرای این قانون را بدون کوچکترین افزایش و تنش در بازار شاهد باشند، به همین دلیل آنها اعلام کرده اند که با هماهنگی زیرمجموعه های خود، شرایط بازار را آرام نگاه خواهند داشت.

افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع!

در عین حال، یدالله صادقی، مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت بازرگانی به مهر گفت: در حال حاضر، گزارش‌های رسیده از بازار حاکی از عدم افزایش قیمت کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز مردم است، این درحالی است که این روند طبیعی به نظر می رسد، چرا که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی با 1714 شرکت تفاهم نامه امضا کرده که قیمتها را تا اطلاع ثانوی افزایش ندهند.

وی افزود: بازار آنچنان آرام است و روند طبیعی خود را طی می کند که در بیشتر استانها، هیچ تقاضایی برای انتقال ذخایر کالایی به چشم نمی خورد، البته دولت تمام تمهیدات خاص را اندیشیده است تا قیمت ها تغییری نداشته باشد.

به گفته صادقی، ممکن است نوساناتی در برخی از کالاهای اساسی کشور صورت گیرد که می‌توان با درایت و به کارگیری بهنگام از ابزار ذخیره سازی کالا، وضعیت بازار را مدیریت کرد.

وی با بیان این مطلب که انتقال تعدادی از ذخایر کالایی به برخی از استان‌ها برای مصرف نبوده است، گفت: مقداری از ذخایر کالایی به استان‌ها منتقل شده و به صورت استانی ذخیره شده است، بنابراین نگرانی از جهت کمبود کالا در کل کشور وجود ندارد.

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالا و خدمات خاطرنشان کرد: تنها مقدار اندکی از میزان گوشت ذخیره شده در ایام محرم مصرف شد و دیگر ذخایر کالایی، مورد استفاده قرار نگرفته و موجود است.

جرایم سنگین برای کم فروشی

بر همین اساس، فهرست 1714 گانه حاصل امضای تفاهم نامه با تولیدکنندگان نشانگر این است که تولیدکنندگان به‏رغم افزایش قیمت مواد اولیه خود، اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به زیرمجموعه های خود نداده اند. در این بین، البته همواره سودجویانی هستند که از فضاهای اینچنینی سوء استفاده می کنند و با کم فروشی، تلاش دارند تا ظاهر قضیه که همان عدم افزایش قیمت‌ها است را حفظ کرده و از این فضا سود ببرند و زیر بار تفاهم با دولت نروند.

در این رابطه محمدحسن نکویی مهر معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در صورت مشاهده چنین موضوعی، پرونده متخلفان به تعزیرات ارسال می شود؛ چراکه کم‌فروشی جرم است.

وی در گفتگو با مهر افزود: مردم نیز باید مراقب به چنین تخلفاتی باشند و در صورت مشاهده، مراتب را با شماره تلفن 124 در میان بگذارند. وزارت بازرگانی هم اجازه نخواهد داد که افرادی از این فضا سوء استفاده داشته باشند.

انجمنهای تولیدی در خط مقدم ثبات قیمتها

در این میان انجمنهایی همچون انجمن تولیدکنندگان رنگ ورزین ایران، انجمن صنایع تولید لنت ترمزو کلاچ، انجمن صنفی کارفرمایان پالایشگاهی روغن سازی، انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران، انجمن صنفی کارخانجات ماکارونی، انجمن تولیدکنندگان آب معدنی ایران، کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران، انجمن صنفی نان های ماشینی(فانتزی) استان تهران، انجمن صنایع تولیدکننده فرآورده‎های لبنی ایران، انجمن صنفی روغن نباتی کشور، انجمن نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی استان تهران، سندیکای کمپوت و کنسرو ایران، انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق، انجمن لاستیک و تایر، انجمن تولیدکنندگان عایق های رطوبتی، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، انجمن تولیدکنندگان کاشی وسرامیک کشور، انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکننگان لامپ روشنائی واجزاءمربوط، در مجموع با 1393 واحد زیرمجموعه تولیدی تعهد کرده اند که هیچگونه افزایش قیمتی را تا اطلاع ثانوی نداشته باشند.

مردم گران نخرند

همچنین شرکتهای مهرام، دلپذیر، بهداد، گلستان، لبنیات پاک، کابل مسین، باطری سازی نیرو، بازرگانی ایران(سونی)، سرشار برودت(سونیا)، کاویان سیم، سیم راد افشان، توسعه نوین صنعت پارس کالا، آرین ابهر، سیم و کابل سمنان، کاغذ پارس، مادوی، امرسان، ایران پویا، یخساران، پاکشوما، تهران بوران، موکت ماهوت، آبسال، یخچاوان، لوازم خانگی پارس، فاراتل، گلدیران، حافظ پخش، فدک لبن، محصولات بهداشتی پلیکان، نوشابه سازی خوش نوش، صنایع غذایی سحر، نوشابه سازی زمزم، آجر زبره، محصولات پگاه اصفهان، بسکوییت فرخنده، محصولات آلاس، هامون شیر سلماس، اورم بنیان، آذرباتری، سهند پلاست، آذین شوشتر، محصولات آبیران، زمزم کرمانشاه، آرتا، روژین تاک، بسته بندی حبوبات کشت سبز، بسته بندی حبوبات زینت غذا، ارمغان فسا، شیر و لبنیات حاجی بابا، آب معدنی شش پیر، کاشی صدف اردکان، آب معدنی سپیدان، زمزم یزد، پایه بتن ایساتیس، عام کف، برآور شیراز، جهاد تعاون یزد، آسمان کویر یزد، زب گوجه فرنگی بهشید، لینانیک، چینی بهداشتی کسری، شیکا ابرکوه، اعلا ابرکوه، زمزم خراسان، الکترواستیل، کشتارگاههای طیور خراسان رضوی، مریخی، شیرزالی، شیرحلیب، شیرماک، کامکار جنوب، سبزفام، فرآورده های گوشتی 2002، موتورسیکلت اکبری، آینه نگار، سوهان ساعدی نیا، فرآورده های پروتئینی پردیس، آب معدنی حباب، نیک نوش، صدف، فرآورده های لبنی کوهستان، فرآورده های لبنی آنا، فرآورده های لبنی امید گلزار، صنایع بسته بندی شکوفه، فرآورده های لبنی پویا، فرآورده های لبنی نیمبلوک، پالازموکت، بسته بندی حبوبات، شیر پگاه همدان، سامان نوش همدان، گروه صنعتی فلات کوهرنگ، خدمات پستی بخش غیردولتی دفاتر خدمات ارتباطی، کشتارگاه دام و طیور، صنایع غذایی بسیم هاله، آب معدنی کوهرنگ، شیمبار، فرآورده های لبنی میثم، صنایع غذایی گرنیه، لبنیات هادی،محصولات غذایی

تولیدکنندگان تقاضای افزایش قیمت دادند اما موافقت نشد

در این میان، شرکت‏ها و انجمن‏هایی نیز هستند که درخواست افزایش قیمت داشته اند؛ اما به جهت همکاری و هماهنگی با سیاستهای دولت، محصولات خود راهمچنان با قیمتهای قبلی عرضه می نمایند.

شرکتهای کامبیز، فرآورده های لبنی میهن، آبشار فوم گستر، ساتیسان گاز، شیرآلات هوشمند، سیم و کابل سیما قدس، سیم و کابل ثمین، شادرنگ، پرداز صدف، ساتیسان گاز، رنگ و رزین خوش، نان توشه سحر، شیمیایی قوام کار، گلبین گاز، تلاونگ، پتوی نگین، محصولات غذایی سومر، فرآورده های گوشتی فتاحی، سیم و اسکاچ ابرک کالا، مواد غذایی گلاره، نورتاش سیمان، اسنوا، محصولات غذایی هیوا، شیرنوش، تن ماهی پونک، صنایع غذایی نیلوفر، فرآورده های لبنی یزد، قند بسته بندی جوانی، بتن امین، کشت و صنعت نامور، تندیس، محصولات غذایی سمیه، داروگر، تخم مرغ سیمرغ، صنایع غذایی نازچین، مهتاب، مهریاب، پنبه کاوه، فرآورده های گوشتی تهران سولیکو، پرتستوی شکفته، فرآورده های لبنی پوئیک ورامین، محصولات غذایی ثمره، صنایع غذایی پارسیان متین، ماکارونی تیما، بهداشتی پوبر، کیک و کلوچه تاتائو، صنایع غذایی ممتاز نوروز، زرین ترنج سپهر، ماکارونی دین گو، صنایع شیر هبه، سانیکا، فرآورده های لبنی سبحان، رب گوجه فرنگی ستایش، فرآورده های گوشتی پورا، امینو، فرآورده های گوشتی آرمان، صنایع غذایی حمید، صنایع غذایی 777، پارس کرپ، تک بتن پالیزی، زرین ترنج سپهر، ارسطو، قند آنا، لبنی فرانوش فراهان، کابل افشان اردستان، آرامش، مسرور، فرآورده های گوشتی رادین، لبنی شیرپرورده، صنایع لبنی شیر پاک، مهنام، فرآورده های گوشتی پاک تلیسه، سولان، شان دشت، فرآورده های لبنی شکوفه شیرین، لبنیات تحفه تهران، سام کابل، توانیر ممتاز، هموطن، گردآفرین، هموطن، لیمون، چای گلچین، مواد غذایی فرآیند، بهکام ناز، محصولات غذایی لیما، شکلات پرند، جلال لبن، شیر و لبنیات ورامین، نستله، لوزینه، آویشن نقره ای، لیمون، محصولات لبنی نهاوند، سرنیا، فرآورده های گوشتی جبال دماوند، چای گلچین، کشت و صنعت رامین، شکوه، تبرک، فرمند، تیزرو، شیرکردان، تهران ماکیان الوان، دستکش حریر ایران، کابل ابهر، کابل سازی ایران، پارس شعاع توس، چاشنی خوراک، خرم، لوازم صوتی و تصویری مارشال، کشت و صنعت دزدشت، گوشت و مرغ تکین، اشی مشی، دماوند، چای کوثر، تک ماکارون، صنایع غذایی ایلام، یکرنگ، زرماکارون، پارت الکتریک، لبنی احسان سپید، گرجی، هنگامه، پاسارگاد، نان آوران، مهگل، شیلانه، فرآورده های گوشتی آندره، لبنیات شادعباس، مواد پروتئینی صفادشت، ماست و بستنی موریان، سبزپرشین، لبنیات کشاورز، لبنیات نکونام، پلور، آب معدنی کوهدشت، فرآورده های لبنی تانیان، نوبرانه، تکدانه، عقاب، بتن رحیمی، شیرپاستوریزه کاشان، ال جی، رباط، گوشتیران، چین چین، چاشنی، بهنام، الیت، به تک، کشت و صنعت ملارد، مهتاب خراسان، رنگ و رزین توسن، هیمالیا، خانه سفید، ستاره جهانی کیش، پارس الرمس، ساحل، پگاه تهران، به تک، پرکیش، شمیم کیش، بیم، صدرا پاسارگاد قشم، الکتروسپهر، بدرسان الکتریک، تهران سبحان، پادیسان، اخوان، سانی، سام پخش، سنجر کیش، بازرگانی تبریزی، شاپ سرویس، بیم، فراسو، سینجر، ارج، الکترولوکس، لوازم خانگی پارس، فیلور، برفاب، رزگاز، ایران شرق، جهان افروز، اخگر، پلار، لرچ، نگین تک قشم، عالیستان، سپهر الکتریک، جنرال، انرژی، دونار خزر، قاینار خزر، پارس خزر، نیک کالا، ارج، کاچیران، فرازبین، مهر اصل، شادی گاز، عادل گاز، مادیران، گلد ایران، پارس الکتریک، شهاب، صنام الکترونیک، سام الکترونیک، جهان بین قشم، تاکنوگاز، نیکان، ساران، بازرگانی سیهاوی، لنت پارس و آلیش گاز از جمله این شرکتها هستند.

به هرحال دولت با امضای تفاهم نامه با تولیدکنندگان تلاش دارد تا بازار را در حالت آرامش حفظ کند، اما در این میان معتقد است که به صورت دستوری، ثبات قیمت را خواستار نشده است و هر تولیدکننده ای که تصور می کند از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها متضرر شده است می تواند درخواست خود را همراه با دلایل منطقی به دولت ارایه دهد.