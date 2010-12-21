نحوه پرداخت یارانه به خانواده معتادان و زندانیان اعلام شد

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که وضعیت همسران معتادان، متکدیان، مجنونین و خانواده زندانیان برای دریافت یارانه ها چگونه است گفت: بر اساس ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آنها مدعی شود ک سرپرست آنها به مدت حداقل سه ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی و تائید شورای اسلامی یا شورایاری می توانند کمک و یارانه مزبور را با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانواده دریافت کنند.

نحوه پرداخت یارانه به خانواده های دارای سرپرست مجنون

وی افزود: افرادی که سرپرست خانواده آنها به دلیل سفاهت، جنون محجور شناخته شده می توانند با ارائه مدارکی اعم از: حکم مرجع قضائی ذیصلاح، گواهی پزشکی قانونی، گواهی یکی از بیمارستانهای روانی و گواهی سازمان بهزیستی محل نسبت به دریافت یارانه اقدام کند.

نحوه پرداخت یارانه به خانواده های دارای سرپرست زندانی

سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه های استانداری تهران در مورد نحوه پرداخت یارانه به خانواده زندانیان گفت: افرادی که سرپرستشان در زندانهای داخل کشور به سر می برند با ارائه گواهی زندان می توانند برای دریافت یارانه اقدام کنند.

وی افزود: تمامی این افراد باید مدارک خود را به فرمانداریها و بخشداریهای محل سکونت خود ارائه داده و نسبت به ثبت نام و ارائه شماره حساب اقدام کنند.

ترکی گفت: افرادی که سرپرستشان در خارج از کشور زندانی است با دریافت گواهی لازم از معاونت کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه می توانند اقدام کند.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: یارانه زندانیان خود سرپرست مستقیما به حسابشان واریز می شود و سازمان زندانها موظف به انجام اقدامات لازم برای اعلام شماره حساب زندانی به سایت یارانه ها است.

نحوه پرداخت یارانه به خانواده های دارای سرپرست معتاد، سالمند یا معلول ذهنی

ترکی در مورد پرداخت یارانه به خانوارهایی که سرپرستشان معتاد است گفت: این خانواده ها با در دست داشتن گواهی یا رای قطعی مراجع قضائی، آراء قطعی صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گواهی مراکز درمان و بازپروری بهزیستی و سایر دلایل متقن و مستند مانند استشهاد محلی که به تائید شورای اسلامی و شورایاری محل رسیده است می توانند برای دریافت یارانه ها اقدام کنند.

وی افزود: تائید سازمان بهزیستی برای خانواده هایی که سرپرستشان سالمند، معلول ذهنی و جسمی، بیماران روانی مزمن و... لازم و ضروری است.

نحوه پرداخت یارانه به افراد مجهوال الهویه

معاون استاندار تهران در مورد نحوه پرداخت یارانه به افراد مجهول الهویه (فاقد شناسنامه و کارت ملی) گفت: یارانه این افراد به حساب ویژه ای در سازمان بهزیستی کشور واریز می شود و با نظارت سازمان هدفمند کردن یارانه ها به این افراد پرداخت می شود.

سخنگوی ستاد هدفمند کردن یارانه های استان تهران اظهار داشت: در تمامی موارد فوق اولویت اصلی دریافت یارانه با جانشین سرپرست خانوار است که به ترتیب مادر، فرزند بزرگتر و... هستند و در غیر اینصورت قیم قانونی مجاز به دریافت یارانه است.