بازگشت دایی به تمرین پرسپولیس/ از قربانی کردن گوسفند تا کم محلی هواداران!

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و مربیان تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 14:15 امروز سه شنبه در رختکن ورزشگاه درفشی فر گردهم آمدند تا شنونده صحبتهای علی دایی باشند. دایی که بازگشتی دوباره به جمع سرخپوشان داشت، دقایقی برای بازیکنان صحبت و نکاتی را به آنها گوشزد کرد.

در غیاب حبیب کاشانی، محمد رسایی مشاور اجرایی باشگاه پرسپولیس به محل تمرین سرخپوشان آمده بود، تا نماینده سرپرست باشگاه در روز بازگشت دایی باشد.

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پیش از آغاز تمرین امروز گوسفندی مقابل پای بازیکنان این تیم قربانی کردند تا شاید طلسم ناکامی سرخپوشان شکسته شود!

در تمرین امروز هواداران پرسپولیس تنها به تشویق بازیکنان قدیمی این تیم پرداختند و هیچ کدام از بازیکنان فعلی تیم را تشویق نکردند. آنها دقایقی نیز به تشویق علی دایی پرداختند که با توجه به اتفاقات دیدار پرسپولیس - صبای قم، در نوع خود جالب توجه بود. تمرین امروز با حضور نزدیک به 100 تماشاگر برگزار شد.

سکوبرت، بازیکن آفریقایی تیم پرسپولیس همچنان از مصدومیت رنج می برد و توانایی حضور در تمرینات گروهی سرخپوشان را ندارد. در میانه تمرین امروز امیرحسین فشنگچی و حمیدرضا علی عسگر نیز به او پیوسته و بصورت اختصاص تمرین کردند.

گرم کردن، انجام حرکات کششی، مرور کارهای تاکتیکی بخش عمده تمرین امروز سرخپوشان را تشکیل می داد. تمرین امروز پرسپولیس بدون غایب برگزار شد.